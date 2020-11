Els bars gaudeixen de quatre clients per taula a la terrassa

Actualitzada 25/11/2020 a les 06:40

Redacció Andorra la Vella

La flexibilització de les mesures del Govern per combatre la pandèmia del coronavirus ha permès que des d’ahir els bars del país puguin gaudir de quatre clients per taula a les terrasses entre les set del matí i les dotze del migdia.



Tanmateix, des del sector van afirmar que l’increment de comensals no els afecta substancialment en els nivells de facturació i van afirmar que no n’hi ha prou per mantenir els comptes de resultat en positiu dels locals. En aquest sentit, des de la Unió de Bars van manifestar que els bars necessiten obrir a les tardes, ja que “l’aplicació del teletreball també ens ha tret diversos clients que venien a esmorzar”.

D’altra banda, des del sector de la restauració van rebre amb optimisme l’increment de persones i van indicar que la possibilitat d’oferir més menús per taula els donarà un cop de mà per recuperar una part de la facturació i poder mantenir l’activitat.