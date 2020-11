Els actius baixen dels 800 el mateix dia en què creixen els hospitalitzats

L’hospital de Meritxell té 22 persones ingressades per coronavirus, nou d’elles a l’UCI

Actualitzada 25/11/2020 a les 06:21

Redacció Andorra la Vella

Menys de 800 persones amb la Covid-19 activa, però més persones hospitalitzades. Aquest és el balanç sanitari de la segona onada de coronavirus de les darreres 24 hores. El ministeri de Salut va informar ahir en l’actualització diària de les dades sanitàries que s’havien registrat 47 positius més respecte a dilluns. El nombre de casos totals des de l’inici de la pandèmia, segons les dades comunicades pel Govern a través d’un comunicat de premsa, ha augmentat fins a 6.351. La major part, 5.493, pertany a la segona onada del virus.



La xifra de persones que actualment pateix la malaltia va baixar ahir per sota de les 800 i va quedar en 772. Són 51 menys que en les últimes 24 hores. En aquest període de temps han estat 98 els malalts que s’han recuperat, fet que enfila el total d’altes a 5.503 des de l’inici de la pandèmia. Les defuncions es mantenen en 76.



D’altra banda, en les passades 24 hores, l’hospital ha tingut tres nous ingressos per coronavirus i la xifra de pacients ingressats a la planta Covid ha augmentat fins als tretze. La unitat de cures intensives es manté amb nou persones, set d’elles ventilades mecànicament. La planta Covid habilitada a la residència El Cedre segueix sense cap usuari.



Respecte a la situació als centres escolars, el ministeri de Salut ha confinat 15 classes més respecte a dilluns i ja són 46 les aules que pateixen algun tipus d’aïllament per casos positius de Covid-19. El Govern va detallar ahir a la tarda en l’actualització de les dades sanitàries que hi ha un total de setze aules que estan completament aïllades, cinc més que dilluns, quan era d’onze el nombre de classes que es trobaven en aquesta situació.



Des del ministeri de Salut es va informar que hi havia trenta classes que estaven en situació d’aïllament parcial. Aquest fet suposa un augment de deu classes en les darreres 24 hores. El ministeri també té 16 classes en vigilància passiva.

