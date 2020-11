El 52% de les víctimes del masclisme té menys de 40 anys

Actualitzada 25/11/2020 a les 06:21

AUTEA VOL AFEGIR LA VARIABLE DE LA DISCAPACITAT

Amb motiu del Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència contra les Dones, Autea ha decidit per primera vegada afrontar aquesta problemàtica amb l'objectiu de donar visibilitat a les agressions i abusos sexuals a nenes i dones amb discapacitat, especialment aquelles que pateixen Trastorn de l'Espectre Autista (TEA). Segons va explicar la presidenta de l'entitat, Inés Martí, "la violència de gènere s'acarnissa amb les persones amb discapacitat i amb certa violència a les dones amb TEA”. Així doncs, des de l’entitat demanen “la inclusió de la variable de la discapacitat en tots els registres oficials sobre violència de gènere" perquè, segons Martí, les víctimes són més manipulables i els delictes o s’arriben a reconèixer.

Més de la meitat de les víctimes de violència de gènere del Principat tenen menys de 40 anys. Concretament, un 37% de les dones maltractades té entre 28 i 39 anys mentre que un 15% es troba a la franja entre 18 i 27 anys. Una realitat que la cap d’àrea de polítiques d’igualtat, Mireia Porras, va qualificar de “drama”. La segona franja d’edat amb més víctimes és la compresa per dones entre 40 i 51 anys. Entre el gener i l’octubre, el servei d’atenció a les víctimes de violència de gènere va atendre 311 casos -160 nous-, als quals s’han de sumar els 390 fills i filles d’aquestes dones que també han patit la situació de violència a la llar. Des que es va iniciar el servei el 2006, un total de 1.458 dones del Principat han buscat l’ajuda dels especialistes, ja que tal com va indicar Porras, la dada no reflecteix la realitat a causa de “l’efecte iceberg” que envolta aquesta problemàtica social.En comparació amb el mateix període de l’any passat, ha augmentat el nombre de víctimes i aquest s’explica amb el “repunt” que es va produir durant el confinament, uns mesos que van servir com a “detonant” per a algunes relacions tòxiques. Amb tot, però, Porras detallava que, a hores d’ara, el nombre de casos atesos ha tornat als valors previs al confinament. En relació amb els primers mesos de la pandèmia, va especificar que es van donar casuístiques més complexes perquè s’ha ajuntat la pandèmia, el confinament i el fet que algunes dones havien perdut la feina i, per tant, tenien problemes econòmics.Quant als tipus de violència, Porras va explicar que les 311 dones han patit maltractament psicològic, una situació que es dona sempre que hi ha violència de gènere. D’altra banda, cal destacar que 190 l’han patit físic i 69, sexual. Sobre aquest tipus de maltractament, Porras indicava que “moltes dones no són conscients que han patit maltractament sexual pels mites que hi ha i la creença que, si s’està en una relació, no és una violació, i això s’ha de treballar”. D’altra banda, durant la roda de premsa en la qual va comparèixer també el ministre d’Afers Socials, Víctor Filloy, es va exposar que les dones segueixen tenint dificultat per denunciar el seu agressor pel vincle emocional que comparteixen amb la persona que en molts casos és el pare dels seus fills. Així doncs, un 64% no denuncia mentre que el 32% de les víctimes sí que ho fan. Per contra, un 71% de les dones opten per trencar la relació i un 21% segueix endavant.Amb tot, Porras apuntava que és més important que es trenqui la relació que no la denúncia. I per tal de fer-ho possible, i atenent que en moltes relacions hi ha violència econòmica, s’han concedit 156 prestacions econòmiques a 104 famílies per un import de 159.069,85 euros. "No volem que cap dona continuï amb una relació en què hi ha violència de gènere per temes econòmics", va subratllar. A més, va detallar que 14 famílies han estat acollides als pisos del ministeri.