Macron prorroga el confinament fins al 15 de desembre

En cas que d'assolir uns objectius sanitaris, s'instaurarà un toc de queda de 21 h a 7 h a partir de mitjans de desembre

Actualitzada 24/11/2020 a les 20:48

Redacció Andorra la Vella

Emmanuel Macron ha comparegut aquest vespre per explicar com seran les tres fases de desconfinament a França. La primera començarà aquest dissabte, i es podrà sortir i fer esport a l'aire lliure en un radi de 20 quilòmetres i durant tres hores. A més, els comerços podran obrir fins a les 21 hores amb un protocol sanitari estricte.



En la segona fase finalitzarà el confinament. Serà a partir del 15 de desembre sempre i quan es compleixin uns objectius sanitaris concrets, com ara tenir menys de 5.000 contagis diaris i entre 2.500 i 3.000 ingressats a l'UCI. Amb tot, s'instaurarà un toc de queda nocturn entre les 21 h i les 7 h, amb excepció del 24 i 31 de desembre. En aquest sentit, Macron ha demanat responsabilitat i limitar el nombre de persones a les trobades familiars i d'amics, les quals estaran prohibides a la via pública.



En la segona fase encara no s'hauran obert els bars, restaurants, discoteques, com tampoc les estacions d'esquí ni els gimnasos. Això està previst per a la tercera, que començarà el 20 de gener, una vegada s'hagin recollit les conseqüències sanitàries de les trobades de Cap d'any i Nadal. L'entrada a aquesta fase també dependrà de la situació sanitària francesa del moment.

#1 Miquel Prat

(24/11/20 20:56)