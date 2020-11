La Seu suma tres noves defuncions per coronavirus

Actualitzada 24/11/2020 a les 06:33

Redacció Andorra la Vella

La Seu d’Urgell acumula 14 defuncions per coronavirus des de l’agost després dels tres òbits que es van registrar entre divendres i dissabte. Les tres víctimes són padrins que estaven internats a la llar de Sant Josep i eren persones amb malalties associades que han acabat traspassant a la Seu i també a l’hospital de Puigcerdà, on van ser traslladats 26 avis en detectar-se un brot de coronavirus al centre sociosanitari que ha afectat 53 usuaris i 11 empleats.

La pandèmia deixa avui sis ingressats a l’hospital de la capital alturgellenca, un més que diumenge, i 94 persones positives per la Covid-19 a casa, a més d’altres 306 que resten aïllades al domicili pendents del resultat de la prova o per ser considerades contactes estrets d’un contagiat, segons va recollir ahir el butlletí diari sobre l’afectació del virus. La taxa de reproducció se situa en 0,77 davant el 0,85 de diumenge i el 0,88 registrat dissabte.