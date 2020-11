L'hospital ha de repetir el procés per triar cap de finances

Actualitzada 24/11/2020 a les 06:14

ELS TREBALLADORS NO ES POSICIONEN

El portaveu del comitè d’empresa del SAAS, Carles Pérez, va assenyalar al Diari la voluntat de “no posicionar-nos” de l’organisme. Ho va argumentar en el fet que el comitè es va crear després del procés de selecció de la cap de finances i que no tenen suficient informació per posicionar-se. Pérez va afegir que el procés està judicialitzat i que és el batlle qui s’ha de pronunciar. Per últim, va indicar que al comitè “treballem, en el marc del conveni, per millorar l’equitat en aquestes seleccions de personal”.

El consell directiu del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) haurà de redactar un plec de bases i designar un comitè de selecció per tal de contractar un nou cap d’àrea de finances per a la parapública després que la justícia hagi anul·lat l’acord del 18 de setembre del 2018 de nomenament de Raquel Muñoz per al càrrec en considerar-lo “no ajustat a dret”. El procés s’iniciarà la setmana vinent, quan, segons va explicar ahir el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, es reuneixi el consell directiu que ell mateix presideix. El titular de la cartera de Salut, en la roda de premsa per donar a conèixer les novetats sobre l’afectació de la Covid-19, va assegurar no tenir més informació respecte a lesconseqüències de la resolució judicial.La secció administrativa del Tribunal de Batlles va comunicar divendres a les parts la decisió de retrotraure el concurs a la redacció del plec de bases. Ho fa després d’estimar “substancialment” la demanda presentada el desembre del 2018 per un dels opositors al càrrec contra l’acord del comitè de direcció del SAAS. L’home demanava que es retrotragués el procediment administratiu al moment anterior a la designació del comitè de selecció i la redacció del plec de bases, i que en aquest cas es respectés el requisit de tenir la nacionalitat andorrana per optar al càrrec.El demandant al·legava que s’havia vulnerat el dret a la seva defensa, ja que va demanar tota la documentació relativa al concurs al SAAS i aquest no li va facilitar, que la composició del comitè de selecció no era la correcta i que hi havia irregularitats en el requisit de preferència de la nacionalitat andorrana, un fet que el SAAS va defensar amb la justificació que aquest criteri només s’aplica si dos candidats tenen la mateixa puntuació.Abans de ser acceptada la demanda per part de la Batllia, el consell de direcció del SAAS n’havia demanat la desestimació, una petició a la qual es va adherir Muñoz.El tribunal, després d’analitzar la qüestió, considera clau per anul·lar l’acord del consell de direcció del SAAS la composició del comitè de selecció, concretament pel fet que estigués format només per dues persones. Això “difícilment possibilita la presa de decisions per majoria”, a més tenint en compte que una d’aquestes dues persones era la cap de recursos humans, que no té dret a vot segons l’article 37 del Codi de l’administració. Per tant, afegeixen els batlles, “aquest comitè difícilment es pot considerar com a òrgan amb dret a vot”. Així mateix, puntualitzen que “curiosament no s’indiquen en els informes d’entrevista realitzats les votacions dels dos membres del jurat” i que “aquest silenci només pot perjudicar el SAAS”.La inexistència d’un comitè de selecció que pogués prendre una decisió col·legiada ha estat l’únic argument acceptat pel Tribunal de Batlles, però ha estat suficient per anul·lar la contractació de la cap d’àrea de finances del SAAS. El tribunal no considera que hi hagi hagut indefensió com denunciava el candidat no escollit ni tampoc el requisit de ser andor­rà per optar al càrrec.