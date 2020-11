Grups més grans als restaurants

Els establiments estrenen la nova mesura de quatre clients per taula

Actualitzada 24/11/2020 a les 15:22

Redacció Andorra la Vella

Els restaurants i els bars en les terrasses poden reunir des d'avui fins a quatre clients per taula. El decret de mesures de Govern per als establiments amplia el límit de dues persones vigent des de principis d'octubre després de la millora de les dades epidemiològiques de la Covid per la baixada de contagis.



L'executiu va anunciar divendres que manté una setmana més els horaris d'obertura de 7 del matí a 12 del migdia per als bars, cafeteries i granges que han de continuar amb un màxim de dos clients per taula a l'interior i la franja des de les 13 hores a les 16 hores i des de les 19 hores a mitjanit per servir àpats. El Govern va destacar que si la incidència de la malaltia segueix a la baixa es podria ampliar l'horari dels bars fins a les cinc de la tarda.