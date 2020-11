Grandvalira és escollida la millor estació del país d'aquest any

La gala dels World Ski Awards es va celebrar el cap de setmana

Actualitzada 24/11/2020 a les 13:53

Redacció Andorra la Vella

Grandvalira ha estat guardonada com la millor estació del Principat del 2020 en la gala dels World Ski Awards que es va celebrar el cap de setmana a la ciutat de Kitzbühel (Àutria). El domini andorrà rep el premi que els últims anys havia estat per a Vallnord.



La institució World Ski Awards premia les millors destinacions d'esquí de tot el món. Grandvalira ha agraït a les xarxes socials a tots els seguidors haver fet possible que hagin estat reconeguts amb aquest guardó.