Crèdit Andorrà canvia a la marca Creand©

L'entitat destaca que la nova denominació identificarà el grup financer a tots els mercats

Actualitzada 24/11/2020 a les 10:17

Redacció Andorra la Vella

Crèdit Andorrà canvia la marca per denominar-se Creand© segons ha anunciat aquest matí. L'entitat destaca que la nova marca unifica el grup a nivell internacional i ha de permetre "fer front als reptes de futur, centrats a consolidar el lideratge a Andorra" on remarquen que el banc és "pioner en innovació i servei al client" i que servirà a més per continuar creixent en els diferents llocs on té presència.



El conseller executiu i director general de l'entitat, Xavier Cornella, assenyala que el canvi de denominació suposa iniciar una nova etapa que "afrontem amb la confiança que ens dona una trajectoria sòlida i responsable, i mantenint els valors que ens han permès créixer durant tot aquest temps" i assegura que l'objectiu és "consolidar la fortalesa del nostre model bancari i fer front amb confiança a les oportunitats que se'ns obren de cara al futur".



La nova marca s'anirà implementant de manera progressiva als diferents països on l'entitat està present i es basarà l'estratègia de negoci dels anys vinents en tres eixos. El primer és desenvolupar aliances estratègiques per ampliar l'oferta de valor i rendibilitat en totes les àrees, el segon és una aposta per la transformació digital i la innovació per "millorar l'excel·lència en el servei al client" i en tercer lloc Creand© es fixa l'especialització en productes i serveis que augmentin la diferenciació i el valor afegit, segons s'exposa en un comunicat de premsa.