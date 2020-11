Un 40% de població vacunada contra la Covid a la primavera

El ministre de Salut estima que les primeres dosis podrien arribar al gener per immunitzar els col·lectius de més risc

Salut preveu que les primeres vacunes contra la Covid arribin al Principat, com a la resta de països, en el primer trimestre del 2021 i en concret el ministre Joan Martínez Benazet ha manifestat aquesta tarda que "esperaríem que al gener ja hi hagi alguna". Es tractaria de les dosis suficients per cobrir "entre un 10% i un 15% de la població però no seran només aquestes, potser arriba un 15% o 20% més i a la primavera amb molta cautela és molt probable que estigui vacunada entre el 30% i el 40% de la població", ha exposat el titular de Salut. I ha precisat que la vacuna d'Oxford "és excel·lent" com totes les que tenen més d'un 70% d'efectivitat i "potser és de les primeres que tindrem" al Principat.



Martínez Benazet ha remarcat que el protocol establert fixa que les primeres dosis s'administraran als majors de 65 anys, a les persones amb malalties que els fan especialment vulnerables a la Covid, al personal sanitari i sociosanitari i als que han d'atendre persones fràgils i després s'afegirà la població en general. I ha recalcat que a la xifra de vacunats cal sumar les persones immunitzades de forma natural per haver passat la infecció del SARS-CoV-2 que farà que hi hagi "més persones per tenir pantalla" contra el virus i que la vida es vagi normalitzant. El titular de Salut ha insistit que aquest hivern serà llarg i cal continuar amb totes les mesures de protecció i limitant les relacions socials "però anirem veient la llum per a l'estiu i a la tardor hivern del 2021 la lluita contra la Covid serà una altra cosa" i es podrà fer vida amb menys restriccions.



"Situació fràgil"

Salut ha notificat avui 48 positius que eleven el total d'afectats pel coronavirus a 6.304 i els casos actius baixen són 823, un més que ahir. El ministre ha destacat que la taxa de reproducció se situa en 0'9 i que els indicadors mostren que "la malaltia està continguda però amb una situació fràgil perquè mentre hi hagi més de 40 casos per dia indica que en un descuit podríem tornar a escalar" en el nombre d'afectats.