Un nou peritatge torna a aturar l'inici de les obres als Serradells

La demanda té a veure amb uns elements de la teulada, que dificulta l'inici dels treballs

Actualitzada 23/11/2020 a les 14:37

Martí Pons Andorra la Vella

La demanada d'un nou peritatge als Serradells per part d'una de les empreses que hi treballava en el moment de l'incendi aturen l'inici de les obres de reconstrucció. Aquesta vegada la demanda té a veure amb uns elements de la teulada, que dificulta l'inici dels treballs, tal i com ha indicat la cònsol major, Conxita Marsol, aquest matí en roda de premsa. Marsol ha assegurat que ha parlat amb l'empresa adjudicatària dels treballs i que la previsió és que es puguin iniciar a mitjans de gener del 2021 i complir amb el termini d'execució d'uns 16 mesos. "Érem conscients que quan s'entra amb un procés judicial les coses s'allarguen, però esperem que el 2022 ja puguem tenir el nou Serradells" ha assenyalat Marsol.



Les declaracions les ha fet durant la presentació del poblet de Nadal, que s'inaugurarà aquest dijous a les 6 de la tarda i que hi serà present fins al pròxim 27 de desembre. La cònsol, però, ha explicat que en funció de l'evolució epidemiològica i l'entrada de turistes al país, podria comportar que aquest s'allargués fins a la cavalcada de reis.



El poblet enguany compta amb diversos canvis respecte a les edicions anteriors, la qual cosa ha fet que el pressupost també s'hagi reduït a uns 300.000 euros en comparació als 400.000 euros habituals. El dijous a les vuit de la tarda hi haurà el castell de focs en tres punts diferenciats de la parròquia. "Teníem dubtes si fer-lo o no, però creiem que és una manera de donar llum i esperança a la situació que estem vivint" ha dit Marsol. També ha explicat que el recorregut, enguany, estarà indicat tant les entrades com sortides i que el poblet s'amplia sobre l'aparcament Vinyes per donar més espais entre les casetes, si bé es mantenen les mateixes parades, gairebé una trentena. També pel que fa als espectacles mòbils, enguany es redueixen a cinc i des de la corporació han indicat que seran més àgils per evitar aglomeracions