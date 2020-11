Sant Miquel de Prats llueix una tercera còpia de 'L'aparició del mont Gàrgan'

La tallista i restauradora Íngrid Forell ha reproduït l'obra a un lateral de l'església canillenca

Actualitzada 23/11/2020 a les 13:47

Redacció Andorra la Vella

L'Àrea de Béns Mobles del departament de Patrimoni Cultural del Govern continua apostant per les reproduccions d'obres. Per aquest motiu va encarregar el passat 2019 una còpia fidedigna de la tercera taula 'L'aparició del mont Gàrgan', que forma part del retaule de Sant Miquel de Prats. La tallista i restauradora Íngrid Forell, de l'empresa 'De Vell a Bell Restauració', es va encarregar de la tercera còpia, que llueix des del passat octubre l'església de Sant Miquel de Prats de Canillo en un lateral, juntament amb les altres dues còpies. Els tres elements recorden l'existència d'unes de les obres majors de la retaulística andorrana i la seva història particular, encara que sigui parcialment en tractar-se de reproduccions.



Forell ha estat quatre mesos per realitzar la còpia, que és més grans que l'original per uns mil·limetres, per tal d'evitar que es pugui confondre amb l'original. La pintura pròpiament dita, s'ha fet a partir d'una imatge en color i d'alta resolució que va ser facilitada per Crèdit Andorrà, propietària de l'obra.