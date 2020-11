El tancament de bars i discoteques no ha fet incrementar les trobades de joves per beure alcohol a l’aire lliure

La vigilància per la Covid dissuadeix els 'botellons' Un dels punts de concentració de joves per fer 'botellón'. Fernando Galindo

Actualitzada 23/11/2020 a les 06:02

Joan Ramon Baiges Andorra la Vella

Contra allò que era d'esperar la pràctica del botellón ha tingut una tendència a la baixa malgrat que els bars i locals nocturns han estat tancats com a mesura de control de la pandèmia. Segons han explicat fonts de la policia, la pressió dels controls i el fred han desencantat els joves que es reuneixen per beure alcohol, a la qual cosa se suma que ara es tracta d'un acte que és sancionat.



Amb les xifres a la mà, fins al 15 de novembre la policia ha fet 165 expedients per consum d'alcohol en espais públics, i 133 per consum d'estupefaents. Això no s'ha d'interpretar com un menor consum d'alcohol, ja que els agents són conscients que les reunions en domicilis donen major confiança que trobar-se a l'aire lliure i córrer el risc de ser enxampats per alguna patrulla. De fet des del cos s'ha detectat que s'estan incrementant les queixes de veïns per soroll, fet que s'atribueix a l'arribada de temporers i a les trobades de joves per passar una estona de nit xerrant acompanyats de begudes alcohòliques.



Tot i això tampoc és fàcil per a les patrulles. Els joves no tenen un lloc fix i van alternant entre la multitud de zones que els dona confiança per fer el botellón. Davant la pressió policial han augmentat l’enginy i solen trobar-se en zones que permetin la visibilitat dels vehicles que s’acosten i que, a més, tenen dues sortides per poder escapolir-se en cas que detectin l’arribada de la policia. Si és així recullen les ampolles i llaunes i si no hi ha temps opten per deixar-les. La policia ha detectat també un canvi de comportament entre els joves, ja que després de la festa acostumen a recollir les deixalles per no deixar indicis que allà és un lloc habitual de trobades juvenils.



Els llocs de botellón considerats cèntrics són freqüentats per xavals que no tenen cotxe. Cada vegada és més complicat enxampar-los ja que normalment un d’ells s’encarrega de vigilar si s’apropa un vehicle policial i com que se solen trobar en llocs amb doble sortida marxen pel mig del bosc, com passa per exemple a la zona de Beixalís.



El fet que les sancions s’hagin incrementat i que siguin molt elevades està aguditzant les idees per fer les trobades més segures i lluny també de veïns que puguin avisar a la policia. Fins i tot és tan constant el control que són capaços de reconèixer els vehicles de paisà de la policia, a banda de canviar sempre de lloc i no repetir la trobada en la mateixa ubicació per no aixecar sospites.



També eviten que es produeixen actes vandàlics per mantenir el lloc de reunió sense identificar, per la qual cosa també deixen neta la zona del botellón. L’edat d’aquests joves va entre els 17 i els 30 anys -els majors son minoria- i la policia ha detectat un descens important des de l’estiu, quan va “ser impressionant” el nombre de trobades, descriu un agent.



A partir d’octubre hi ha menys ganes de beure alcohol al carrer amb les baixes temperatures i opten per buscar una casa per estar amb més tranquil·litat i incontrolables pel cos de seguretat. Els agents han trobat curiós aquest fenomen ja que esperaven que el tancament dels bars fos un factor per animar els joves a fer més botellons, i en canvi ha estat al contrari. Normalment la festa es fa entre la tarda i la nit però no acostuma a acabar a altes hores de la matinada.



La policia fa una lectura del botellón com una cultura que està arrelada entre alguns joves com una alternativa més barata als bars i locals de lleure.



També hi ha un altre element curiós, ja que aquests mesos s’ha notat una reducció important de les baralles i aldarulls ja que els pubs i discoteques estan tancades i ara s’ajunten només grups d’amics, sense rivalitats ni enemistats.



ELS LLOCS



-Canillo

- Carretera de Montaup

- Zona de Prats



-Ordino

- Aparcament de l'escola andorrana

- Aparcament del Rocòdrom



-Encamp

Variant d'Encamp, al costat de la rotonda intermèdia

Balcó del Solà

Zona del Telecabina

Pàrquing de les Feixes

Passeig del Riu

Prat Gran

Carretera de Vila

Les Bons

Rotonda del Túnel de les dos Valires

Camí de les Pardines



La Massana

Coma del Colat

Zona de l'escola andorrana

Plaça de les Fontetes

Camí entre la plaça i el Molí

Font del Molí

Plaça del Quart

Telecabina

Pont de les Gravades

Camí de la Font del Mosquit

Aldosa

Arinsal, zona del Surf

Anyós, Sant Cristòfol



Escaldes-Engordany

Can Diumenge

Sa Calma

Passeig del Riu

Caldea, zona entrada dels socis

Carretera d'Engolasters



Andorra la Vella

Camí del Rec de l'Obac

Zona del Sant Ermengol

Casa de la Vall i barri antic

Berenador de la Comella

Zona del Bon Racó

Entorn de l'antic Don Pernil

Estadi Comunal



Sant Julià de Lòria

Parc de Terramoguda

Carretera de Nagol

Prat del Senzill

Naus d'Aixovall

Entorn de Sant Roc (casa comuna)

