La CEA alerta que la llei de finances comunals augmentarà la pressió fiscal

Demana al Consell que esmeni la proposició per garantir un sistema impositiu senzill

Actualitzada 23/11/2020 a les 06:46

Redacció Andorra la Vella

La Confederació Empresarial (CEA) alerta que la nova llei de finances comunals, la qual es troba en tràmit parlamentari, incrementarà la pressió fiscal i desvirtuarà el sistema tributari. D’aquesta manera la patronal afirma que la legislació preveu eliminar el topall, actualment vigent, que limita l’import màxim a satisfer en concepte d’impost de radicació 300.000 euros anuals. La supressió d’aquesta limitació unida a l’extrema disparitat del tipus de gravamen, el qual pot oscil·lar entre els 5 cèntims i els 100 euros per metre quadrat, suposa un alt grau d’inseguretat jurídica que pot dissuadir els inversors privats a l’hora de dur a terme projectes empresarials.



Des de la patronal van manifestar que la proposició de llei també modifica l’impost sobre els rendiments arrendataris, que fixa el tipus de gravamen entre el 0,1% i el 6% dels rendiments, deixant a l’arbitri de cada comú situar-se en un dels extrems de la forquilla. Amb tot, van assenyalar que aquests canvis susciten una preocupació notable entre la patronal perquè pot obrir la porta a increments de la pressió fiscal, generar inseguretat jurídica i podria comprometre un model fiscal que, fins ara, s’ha caracteritzat per una relativa senzillesa per a l’obligat tributari i una notable competitivitat en comparació amb altres països i jurisdiccions.



La CEA també va posar en relleu que malgrat que respecten el grau d’autonomia dels comuns, estimen que cal tenir una harmonització mínima per mantenir i millorar l’eficiència del marc fiscal actual. És per aquest motiu que han sol·licitat als grups parlamentaris que esmenin la proposició de llei per garantir que no augmenti la pressió fiscal i vetllar per un sistema impositiu senzill. Així, van exposar que el tràmit d’esmena del text representa una oportunitat per acotar millor les dues figures tributàries. I va afirmar que és partidària de rebaixar el topall de 300.000 euros de la taxa de radicació fins a 200.000 euros i de reduir la disparitat de forquilla dels tipus de gravamen de la taxa de radicació i de l’impost sobre els rendiments arrendataris. En el primer cas amb un tipus màxim que no superi els 50 euros per metre quadrat i en el segon cas amb un tipus màxim que no superi el 3% dels rendiments arrendataris.



INQUIETUDS



La patronal considera que la llei pot generar increments en la pressió fiscal, inseguretat jurídica i podria comprometre els models fiscals actuals.



Estimen que cal tenir una harmonització per mantenir i millorar l’eficiència del marc fiscal actual. Per això demanen al Consell que esmeni la proposició de llei.