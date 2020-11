L'Escola Andorrana de Santa Coloma activa l'app contra l'assetjament

L'eina per prevenir situacions conflictives està disponible a sis centres educatius

Tots contra l'assetjament Un estudiant prova l'aplicació B-resol. Fernando Galindo

Actualitzada 23/11/2020 a les 12:31

Redacció Andorra la Vella

L'aplicació B-resol està activa des d'aquest curs a l'Escola Andorrana de Santa Coloma on 420 alumnes i 75 docents i no docents s'impliquen en l'ús d'aquesta eina per prevenir assetjaments i millorar la convivència a les escoles, segons ha anunciat Andorra Telecom, responsable de l'app que es va estrenar el curs 2016-2017. L'operadora destaca que ja hi havia altres cinc centres, l'Escola Andorrana de Segona Ensenyança d'Encamp i la d'Ordino, el col·legi Sant Ermengol, el Janer i la Sagrada Família on els estudiants majors de 12 anys poden descarregar-se l'aplicació que serveix per alertar tant sent víctimes com observadors de manera anònima de problemes a les escoles o fora dels recintes educatius.



L'avís es pot fer en qualsevol moment del dia i la persona que el fa pot escollir a qui vol alertar de la situació que coneix. Andorra Telecom remarca que l'app està donant "resultats força positius" per detectar casos d’assetjament, ciberassetjament, trastorns alimentaris i qualsevol tipus de conflicte dels adolescents ajudant a solucionar aquests problemes i a millorar la convivència entre els escolars dins de la col·laboració amb el ministeri d'Educació per conscienciar als joves sobre l'ús de les tecnologies i les bones pràctiques d'Internet.

