Actua presenta un portal d'internacionalització d'empreses

Actualitzada 23/11/2020 a les 12:45

Actua ha presentat aquest matí el seu portal d'internacionalització d'empreses d'Andorra. Una eina gratuïta que neix amb la intenció d'assessorar tant les empreses que ja han fet el pas de vendre fora del país com les que hi estiguin interessades. La plataforma permet fer una diagnosi de l'empresa, disposa d'informació de diferents països i mercats, permet saber on hi ha més demanda del producte que es comercialitza i fins i tot hi estan centralitzades les licitacions públiques i privades.

Jordi Gallardo, ministre d'Economia i Empresa i president d'Actua, ha indicat que l'any passat es van aconseguir exportar 113 milions d'euros des d'Andorra. "És una xifra que és el punt de partida i esperem que amb aquesta eina ajudem que les persones que estan exportant ho puguin fer millor i que les que ho estan valorant ho puguin fer d'una manera decidida". A més apuntava que l'eina arriba en un moment en el qual s'està negociant l'acord d'associació que "ens permetrà un accés al mercat interior europeu molt important".

Pel que fa als sectors andorrans que més exporten, la directora d'Actua, Judit Hidalgo, ha detallat que la joieria i l'electrònica s'emporten la majoria de les exportacions tot i que puntualment se'n fan d'art i del sector automobilístic.

D'altra banda, en ser preguntat per l'augment d'inversors estrangers al Principat, Gallardo ha exposat que n'hi ha de molts països però principalment n'hi ha de França, Espanya i Regne Unit. Amb tot, s'ha volgut mostrar prudent perquè, en la situació d'incertesa actual hi pot haver variacions.

Converses amb Catalunya

Respecte a l'estat de les negociacions perquè es permeti la circulació entre Andorra i Catalunya a partir del 7 de desembre, Gallardo ha exposat que es mantenen les converses amb el govern català i que hi estan treballant per tal de no haver d'esperar fins al dia 21.