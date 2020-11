Tres altes a l'hospital i 49 positius nous

Hi ha 21 pacients amb Covid ingressats i els casos actius han baixat fins a 822

Hospital Nostra Senyora de Meritxell aquest octubre Hospital Nostra Senyora de Meritxell aquest octubre Fernando Galindo

Actualitzada 22/11/2020 a les 16:37

Redacció Andorra la Vella

El ministeri de Salut ha detectat 49 positius nous en les últimes 24 hores i la xifra de casos totals de coronavirus a Andorra des de l'inici de la pandèmia ha ascendit a 6.256, dels quals 5.398 corresponen a la segona onada. Amb tot, les 68 recuperacions que hi han hagut des de la darrera actualització han fet que els casos actius hagin baixat novament, situant-se en els 822, 19 menys que ahir. També el nombre d'ingressos a l'hospital Nostra Senyora de Meritxell han disminuït. Hi ha dues persones menys a planta que ahir i una menys a l'UCI, per la qual cosa el nombre de pacients amb Covid al centre hospitalari actualment és de 13 a planta i 8 a l'UCI, dels quals sis segueixen sota ventilació mecànica.



D'altra banda, hi ha 24 aules que estan sota vigil·lància activa per positius detectats. D'aquestes, vuit estan aïllades completament i 16 de manera parcial.