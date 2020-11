La disminució de la mobilitat provocada pel confinament i la falta de turisme milloren substancialment la qualitat de l’aire

La Covid redueix a la meitat els nivells de contaminació
La concentració de diòxid de nitrogen (NO2) des de mitjan del mes de març fins a principis de novembre.

22/11/2020

Lídia Raventós
Andorra la Vella

La pandèmia ha deixat poques notícies positives però sens dubte una ha sigut la reducció de la contaminació i la conseqüent millora de la qualitat de l’aire del país. Segons dades recollides pel ministeri de Medi Ambient, des de mitjans de març quan es va decretar el confinament fins a principis del mes de novembre, la contaminació s’ha reduït a més de la meitat en comparació amb les dades registrades durant l’any passat. La causa és clara: la disminució de vehicles circulant per les carreteres del Principat a causa tant del confinament com per la falta de turisme i gràcies al teletreball imposat han incidit en una notable disminució de la pol·lució provocada pels automòbils.



Les dades que s’han registrat tenen en compte la concentració de diòxid de nitrogen (NO2) al medi ambient, un dels indicadors que s’utilitzen per mesurar els nivells de contaminació. Es tracta d’un gas marronós i de forta olor que és tòxic en altes concentracions i del qual l’home és el principal emissor a través de la combustió o crema de carburants. A Andorra, per les seves característiques, aquest tipus d’emissió prové principalment de la mobilitat i de les calefaccions a l’hivern. En concret, les xifres mostren com la mitjana de NO2 des del 14 de març fins a l’1 de novembre va ser de 13,7 μg/m3, que és la mesura que s’utilitza per expressar els resultats obtinguts. La dada contrasta amb el valor mitjà registrat durant el 2019, que va arribar fins a 31,2 μg/m3.



Menys automòbils

La ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, va incidir en el fet que “la qualitat de l’aire va millorar substancialment aquells dies [durant el confinament], quan pràcticament no hi havia mobilitat”. En aquest sentit, va considerar que “aquesta pandèmia també ens ha permès valorar el que representa el nostre entorn, ja que la crisi sanitària que vivim va directament relacionada amb l’impacte que ha tingut l’ésser humà sobre la biodiversitat, sobre el planta”. Calvó va recordar que “el medi ambient no va sol, va relacionat amb la salut i una millor qualitat de l’entorn va directament relacionada amb una millor salut de tots nosaltres.

Efectivament l’impacte més evident que mostra la gràfica elaborada pel ministeri es concentra entre mitjan de març i final d’abril, és a dir, durant els mesos de confinament i tancament pràcticament total de l’activitat econòmica i social. El nombre de vehicles circulant durant aquest període va caure dràsticament. En concret, des del decret de confinament imposat pel Govern i fins a finals d’abril es van xifrar 47.233 vehicles a les carreteres andorranes, la qual cosa suposa una reducció de la mobilitat diària del 73%. Això es va traduir en una caiguda del 66% de la concentració de diòxid de nitrogen al medi ambient, que va ser de 12.51 μg/m3, segons les dades recollides per l’Observatori de Sostenibilitat a l’inici de la pandèmia.



Si observem les dades des del 14 de març fins a l’1 de juny, és a dir, entre el confinament i les dues primeres fases de represa de l’activitat de la primera onada, la mitjana del valor de NO2 va ser de 8,9 μg/m3, també molt per sota de les xifres habituals. A partir del juny i fins a principis de novembre, és a dir, ja en ple desconfinament, el valor mitjà de NO2 va augmentar fins a 18,5 μg/m3, és a dir, més del doble del registrat durant els primers mesos de la pandèmia. El retorn a la feina i la possibilitat de tornar a circular pel carrer amb menys restriccions van tornar a incrementar notablement el nombre de vehicles a les carreteres. Tot i així, la reducció de turismes forans per les restriccions als països veïns i la recomanació de fer teletreball en la mesura possible encara vigents han seguit contribuint en la millora de la qualitat de l’aire en comparació amb anys anteriors.



Per tot plegat, la titular de la cartera de Medi Ambient va apuntar que cal tenir en compte el que ens ha ensenyat aquesta crisi i apostar per una mobilitat sostenible. El primer pas s’ha fet amb el transport públic, amb l’anunci d’una millora substancial del preu de les tarifes, que a mitjans de l’any vinent passarà a ser de 30 euros mensuals. Paral·lelament el ministeri de Jordi Gallardo, encarregat del departament de transports, està treballant també per una millora en els horaris i les freqüències del servei.