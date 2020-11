La delinqüència es va reduir un 19,9% per la pandèmia

Actualitzada 21/11/2020 a les 06:36

La delinqüència es va reduir un 19,9% el juliol del 2019 i el juny del 2020, segons les dades fetes públiques ahir pel fiscal general, Alfons Alberca. “El tancament de les fronteres ha tingut un impacte en els delictes relacionats contra la salut pública, ja que hi ha hagut menys introduccions d’estupefaents i el confinament ha fet baixar els delictes de conducció sota els efectes de l’alcohol”, va indicar Alberca, que va defugir eufòries. “El que és preocupant és que si es fa la ràtio dels delictes registrats a nou mesos es manté el nivell delinqüencial, és a dir, que les dades no serien, llavors, gaire diferents a les que es donen altres anys”, va matisar el fiscal general. Igualment, va assenyalar que malgrat que hi hagi hagut menys delictes relacionats amb la salut pública, hi ha hagut decomisos de drogues més importants en quanties, ja que arran de la reducció de la mobilitat els delinqüents també haurien aprofitat per portar quantitats més altes de droga en cadascun dels seus viatges”.



Respecte a la feina del ministeri públic, durant el darrer període judicial 2019-2020 s’han iniciat 4.992 causes penals davant les 6.162 del període judicial anterior, a través de les quals s’han perseguit 5.366 infraccions davant les 6.671 anteriors.



Els delictes que han motivat una major obertura de procediments judicials han estat els relacionats amb consum i tràfic de drogues amb 1.202 procediments penals, una reducció del 40,94 % respecte a l’any judicial anterior. El segon han estat els delictes contra el patrimoni.