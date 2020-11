El brot a la residència Sant Josep s'eleva fins als 64 positius

Actualitzada 21/11/2020 a les 06:43

Cynthia Sans Andorra la Vella

El darrer cribratge de Covid-19 pel brot de la residència llar de Sant Josep de la Seu d’Urgell ha fet elevar fins a 64 els afectats pel virus. El departament de Salut va informar que es tracta de 53 dels 78 residents que té l’equipament i 11 dels 36 treballadors. Fonts de l’equip mèdic de la residència van explicar que dijous van traslladar 26 ancians que havien donat positiu fins a l’hospital de Puigcerdà, on romandran fins que rebin l’alta mèdica per Covid. Els van traslladar, segons van indicar, a un “espai buffer” que s’ha habilitat al centre de salut de la Cerdanya per donar assistència a persones d’avançada edat positives per coronavirus després de detectar que a la residència “no podíem garantir la cura adequada que es mereixen” pel gran nombre de baixes de professionals. Dels 27 residents positius restants, 26 romanen a l’equipament de la Seu i un ha estat ingressat a l’hospital comarcal de l’Alt Urgell.



L’alcalde de la Seu, Jordi Fàbrega, va explicar que Salut havia reforçat l’equip de treballadors de la llar de Sant Josep amb dues infermeres i un coordinador, i que el centre de religioses havia contractat algunes auxiliars d’infermeria. L’ajuntament va fer una crida per incorporar més auxiliars d’infermeria. Dilluns tornaran a repetir un cribratge per controlar l’evolució del brot.



Pel que fa a les dades generals de la capital alturgellenca, ahir restaven 10 persones ingressades a la planta Covid de la Fundació Sant Hospital, després que es registrés un nou internament. A més a més, en les darreres 24 hores es van diagnosticar 29 casos, tot i que se’ls va instar a un confinament domiciliari, així que el total de persones que hi ha a la Seu en aquesta situació s’eleva fins als 112 casos. Cal destacar les persones que es troben en aïllament en ser contactes d’un positiu, que després dels darrers rastrejos eren de 344. La rho està estable en 0,88 i el risc de rebrot va baixar fins a 745.