Brot a la presó i a l'hospital

Actualitzada 21/11/2020 a les 06:13

EL NOMBRE DE CASOS ACTIUS SE SITUA EN 827 DESPRÉS DE LES 112 ALTES D'AHIR

El nombre de casos actius continua la lenta però incessant davallada i ahir se situava prop de 827. Aquesta xifra es va aconseguir després que en les darreres 24 hores es diagnostiqués un tota del 76 nous contagis, però que, per contra, s’atorguessin fins a 112 altes a pacients que havien contret la malaltia. La mitjana de contagis dels darrers dies es manté en la línia i és de 52,8. Pel que fa al nombre total de persones que han contret la Covid-19 al Principat és de 6.142, entre les quals ja han rebut l’alta un total de 5.237 pacients. Una altra de les dades que referma la tendència en el descens de contagis és la taxa de reproducció, que s’ha situat en 0,87, mentre que la taxa de positivitat amb relació a les proves és del 8,37%. Per tal de mantenir i millorar aquests números el ministre de Salut va instar a “no saltar-se les restriccions i evitar reunions i trobades”.

Pel que fa a la pressió sobre el sistema sanitari, actualment hi ha 21 persones ingressades a l’ala de Covid-19 de l’hospital Nostra Senyora de Meritxell, de les quals 12 es troben planta. L’ocupació de la unitat de cures intensives es manté estable, amb nou pacients ingressats, dels quals sis són els que necessiten ser ventilats mecànicament.

Tensió màxima al centre penitenciari després que s’hagi infectat un bon nombre d’agents i també interns del mòdul de preventius. La preocupació és enorme tenint en compte que la presó no pot fer confinaments domiciliaris entre els reclusos, i aquests ja han expressat el seu malestar per la situació que va en detriment de la seva estada i amb total privació de moviment dins del centre.El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, es va referir ahir als contagiats. El titular de Salut va parlar de deu treballadors i cinc interns. Segons van informar ahir fonts de la presó, entre els treballadors es troba un càrrec del centre i un administratiu, i la resta són els funcionaris que fan les tasques de vigilància.Entre els interns, quatre són homes en situació de llibertat provisional i una dona penada que exercia tasques de confiança. A més de tot l’escenari intern que està generant preocupació, un carceller va ser enxampat dins d’un bar de Santa Coloma quan hauria d’estar a casa confinat. La policia va acabar retirant les cadires davant el disgust del matrimoni que regenta l’establiment.Tot fa sospitar que el brot es va originar a causa d’un sopar al qual van participar una desena de carcellers, incomplint la llei que només permet reunions de dues persones a no ser que siguin del mateix nucli de convivència. Segons ha pogut saber el Diari, en aquest àpat nocturn com a mínim es van infectar quatre agents, que després van tenir reunions i van estar en contacte amb alguns dels companys. Per aquest motiu, dimecres i dijous es van fer cribratges per determinar el nombre de persones que han estat contagiades amb el coronavirus. De moment són 15. Les proves d’ahir van ser per a tots els agents i els treballadors externs, mentre que la de dimecres va afectar els reclusos. Va ser ahir quan es van detectar nous positius, entre els quals un càrrec del centre i un administratiu.Pel que fa a la població reclusa, dins del mòdul de preventius hi ha un gran malestar i han tornat a demanar estar a casa en llibertat provisional o bé monitorats amb polseres de control. La situació és tensa ja que s’han suspès les activitats, com els tallers o el temps al pati, i han d’estar tot el temps dins de la cel·la.El ministre de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell, va anunciar ahir que es revisarà amb el ministeri de Salut si els protocols sanitaris que s’apliquen a la presó no han estat suficients per evitar contagis de coronavirus i que si és necessari es canviaran.L’hospital Nostra Senyora de Meritxell va ser objecte d’un altre brot de Covid-19. Concretament, aquest es va produir a la unitat de malalts pal·liatius del centre hospitalari i va afectar, de manera directa, set professionals sanitaris, dividits en un infermer, cinc auxiliars d’infermeria i un estudiant, així com dues persones que estaven internades a la unitat, i que es van derivar a la planta Covid del mateix hospital. El ministre, però, va assenyalar que les dues persones que havien sigut traslladades tenien una simptomatologia lleu, mentre que el personal sanitari que va donar positiu era totalment asimptomàtic. A més a més, Martínez Benazet va destacar que “aquest brot s’ha detectat després de fer fins a tres cribratges en la darrera setmana, ja que una persona havia tingut una simptomatologia lleu i va ser llavors quan es van activar els protocols de detecció”.Sobre l’origen del brot al centre hospitalari, el titular de la cartera de Salut va deixar clar que no es devia a cap mala praxi ni que tampoc ningú del personal sanitari s’hagués saltat les restriccions. Va recordar el cas d’El Cedre on “una persona que seguia tots els protocols, que duia un EPI i doble mascareta, va acabar encomanant el virus. Sabem que hi ha grans contagiadors”. Benazet va indicar que es restringien les visites a la unitat, tret dels casos que calia acompanyar a la persona en els últims moments de vida. A banda dels contagis, també s’ha posat en aïllament dos infermers, dos auxiliars d’infermeria i un estudiant, com a contactes, però això no altera el normal funcionament del centre.