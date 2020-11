Madrid es tanca pel pont de la Puríssima

El confinament perimetral no permetrà l'arribada de turistes d'aquesta comunitat al Principat

Sense turistes, persianes abaixades L'avinguda Meritxell per Tots Sants sense turistes Fernando Galindo

Actualitzada 20/11/2020 a les 13:03

Eduard Piera Andorra la Vella

La comunitat de Madrid, tal com va fer en altres dates senyalades com el cap de setmana de Tots Sants o per les festes de l'Almudena, ha decidit confinar-se perimetralment des del 3 fins al 13 de desembre, clausurant el centre d'Espanya durant el pont de la Puríssima i la Constitució per prevenir la propagació de la Covid-19. La mesura, que ha confirmat durant aquest matí fonts properes al govern de la comunitat de Madrid, entrarà en vigor a les 12 de la nit del dia 3 i s'aixecarà a la mateixa hora del 13.



L'anunci l'ha fet el viceconseller de Salut Pública i Pla Covid-19 del Govern de Díaz Ayuso i ha indicat que "volem baixar la incidència de cara al Nadal". Aquest confinament deixa el Principat sense una altra opció de rebre visitants ja que Madrid és lloc d'origen de part dels turistes que arriben a Andorra per la Puríssima.

#1 David

(20/11/20 13:13)