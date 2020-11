La Covid-19 es cola a l'interior de la presó de la Comella

Quatre interns estan aïllats i quatre carcellers també estan infectats

Un cribratge intern que es va fer dimecres entre els reclusos de la presó va donar com a balanç quatre positius de coronavirus, una dona penada i tres interns que es troben en presó preventiva en espera del judici. Tots han estat aïllats en mòduls individuals per evitar el contacte amb la resta de reclusos.



Els responsables de la presó estan investigant com s’ha produït la infecció, ja que pràcticament descarten que hagi estat un agent tenint en compte les estrictes mesures de prevenció que ha adoptat el centre penitenciari perquè els carcellers no suposin un risc per als interns. Segons ha pogut saber el Diari, es treballa amb la hipòtesi que l’origen hagi estat alguna persona externa, com un cuiner, un dels professors o algun dels psicòlegs.



Des de la presó es considera molt improbable que algun dels carcellers hagi passat la Covid-19 als interns, tot i que el contagi coincideix amb quatre positius dins de la plantilla de la Comella i amb un sopar en grup d’una desena d’agents, que van incomplir la llei, ja que estan prohibides les reunions familiars de més de dues persones i als restaurants només accepten dos comensals per taula.

Tot i aquest àpat, dels quatre agents que estan amb el coronavirus només un va participar en aquest sopar i els altres es van contagiar per contacte amb un familiar proper: la dona, una filla i una amistat.



Per això, a banda de la irresponsabilitat de convocar aquest sopar –que podria comportar conseqüències a nivell d’expedient disciplinari–, fonts del centre penitenciari van insistir ahir a treure importància al sopar com a possible focus que hagi pogut arribar als interns, sempre en l’àmbit sanitari tot i la repercussió d’incomplir les normes. Lògicament la presència del coronavirus a la presó ha obligat a variar la rutina i de moment s’han suprimit les sortides al pati.



La pandèmia ha originat inquietud entre els interns. El març passat un grup de presos penats i un preventiu van redactat una carta, en la qual lamentaven la seva situació i afirmaven que se sentien “abandonats” perquè funcionaris i infermeres entren i surten del centre i podien ser portadors de la Covid-19.