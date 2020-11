Els resultats de FEDA no es veuran afectats per la congelació dels preus

Moles explica que la mesura és assumible pel cost de l’electricitat i la producció pròpia

El preu de l’electricitat el 2021 serà el mateix que durant aquest any. Així ho va confirmar dimecres passat el ministre portaveu, Eric Jover, en la roda de premsa posterior al consell de ministres. Aquesta notícia, la de la congelació, neix d’una iniciativa de FEDA, que al juliol, en el moment de traslladar els seus pressupostos a l’executiu, ja va tenir en compte el fet de no augmentar les tarifes per al següent exercici. Així ho va confirmar el director general de FEDA, Albert Moles, que va dir que “quan vam preveure els números per a l’any vinent, i tenint en compte tota la situació que està deixant la pandèmia de la Covid-19, ja vam fer uns pressupostos mantenint les tarifes actuals”, però hi va afegir que “estaven supeditats a l’aprovació del Govern”.



Moles va sustentar la decisió de la parapública en dos fets bàsicament. El primer, atesa les dificultats d’empreses i famílies, FEDA “vol estar al costat de tothom”, i la segona sobre la base que “la finalitat és mantenir una estabilitat de preus a llarg termini, i veient els preus de mercat i la capacitat de producció pròpia, era un fet assumible”, va exposar el director general. Aquesta situació, la de la congelació de les tarifes, juntament amb els descomptes per a empreses afectades per les darreres restriccions, poden tenir incidència en els balanços de la parapública, però “no seran un daltabaix per a la companyia, ho podem assumir perfectament”, va sentenciar Moles.



Cal recordar que des de l’inici de la pandèmia l’elèctrica pública ha donat diferents ajudes i ha fet descomptes als clients, un fet que va recordar Moles i del qual va comentar que “hem pogut assumir totes les accions que hem fet des del principi de la pandèmia; estem en la mateixa línia d’ajudar. A més a més, hem refacturat qui ho ha necessitat i no hem fet cap tipus de tall per impagament. Som aquí per ajudar i aportar el nostre granet de sorra”.



Un altre dels punts que permeten a FEDA poder assumir la davallada dels ingressos que suposaran els descomptes, així com la congelació dels preus de l’electricitat de cara al 2021, és que la parapública es troba ja acabant les actuals inversions. “Hem de pensar que estem també al final d’un cicle d’inversions. En els darrers anys s’han destinat molts diners a reforçar les línies, a la capacitat de producció de la central hidroelèctrica, a la connectivitat amb França”, va exposar Moles, que va recordar que “la línia d’Encamp-Canillo-Grau Roig també es troba a la fase final”, així que la parapública “no tindrà tanta necessitat de realitzar inversions de gran volum el proper exercici”.

A més a més, les millores a la central de producció hidràulica “han de permetre poder assumir qualsevol pic de demanda que puguem tenir puntualment”.



Amb relació a possibles inversions, el director general de la parapública va dir que “treballem per diversificar la producció pròpia que realitzem amb renovables”. Cal recordar que dimecres FEDA va instal·lar una asta al pic de Maià per tal d’avaluar la capacitat eòlica de la zona. A més a més, la parapública està treballant en un projecte de generació d’energia fotovoltaica i les primeres proves s’estan fent en una zona de Grau Roig.

