El salari mitjà baixa 50 euros des del juliol i se situa en 2.078 euros el mes d'agost

Actualitzada 20/11/2020 a les 06:36

Redacció Andorra la Vella

El salari mitjà es va situar en els 2.078 euros el mes d’agost, una dada que implica un augment del 0,4 per cent respecte al mateix mes de l’any passat però un descens de 50 euros respecte al juliol del 2020. Així ho detalla el darrer informe que el departament d’Estadística va publicar ahir i que especificava que el nombre total d’assalariats de l’agost va ser de 37.468 persones, un 2% menys que el mateix mes del 2019, en què hi havia 38.234 assalariats. La mitjana d’assalariats d’acord amb les dades dels darrers 12 mesos és de 39.142, un 0,5% menys que el període anterior.



Entre tots els treballadors, la massa salarial total de l’agost va ser de 77,87 milions d’euros, un 1,6% menys que el mateix mes de l’any passat. En aquest punt cal destacar que durant l’agost hi havia un total de 3.287 assalariats afectats pels ERTO, fet que explicaria aquesta baixada en la massa total, que tot i això inclou les aportacions de Govern.



Quant a les variacions d’assalariats, els sectors que experimenten increments són l’educació, construcció, indústries manufactureres, activitats sanitàries i veterinàries i activitats socials. Per contra, els que presenten variacions negatives són l’hoteleria, agricultura, comerç al detall i activitats immobiliàries i empresarials.