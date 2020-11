Campanya per sensibilitzar sobre l'impacte dels correus electrònics innecessaris

Govern, els comuns i Andorra Telecom impulsen 'Fem neteja digital!' per reduir l'emmagatzematge de dades

Actualitzada 20/11/2020 a les 20:10

Redacció Andorra la Vella

El Govern, juntament amb Andorra Telecom i el suport dels comuns, han engegat la campanya 'Fem neteja digital!' per tal de sensibilitzar a la població sobre l'impacte de l'emmagatzematge de correus electrònics innecessaris. I és que segons han indicat des de l'executiu, el funcionament i el manteniment de manera ininterrompuda dels centres de dades, com els correus electrònics, comporten una despesa energètica que té associada de manera indivisible una petjada de carboni notable. A nivell pràctic, un correu d’1

MB emet 20 grams de CO2, és a dir, l’equivalent al funcionament d’una bombeta de 60 W durant 25 minuts.



L'acció de Govern va dirigida a tota la ciutadania, empreses i administracions que podran enregistrat a través d’un formulari disponible a la web d’Andorra Sostenible la reducció del seu emmagatzematge de dades, contribuint així a la reducció de la seva petjada de carboni. La iniciativa s'emmarca en la sèrie d'activitats que l'executiu ha preparat amb Andorra Telecom i Andorra Sostenible per celebrar la Setmana Europea de Prevenció de Residus, que es commemora del 21 al 29 de desembre.