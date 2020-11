Campanya de Nadal amb turisme català

Actualitzada 20/11/2020 a les 06:05

ELS VISITANTS MADRILENYS PODEN VIATJAR PER LA PURÍSSIMA

El novembre està sent un mes marcat per les restriccions, per tal de fer frenar la segona onada arreu. Malgrat les diferents accions imposades, no tots els orígens de turistes habituals tenen les mateixes i això obre la porta al fet que alguns d’aquests puguin arribar al Principat pel pont de la Puríssima. És el cas dels residents a la Comunitat de Madrid, que a hores d’ara no tenen el tancament perimetral activat. No obstant això, cal recordar que el govern de la popular Isabel Díaz Ayuso va decretar sengles confinaments perimetrals tant per al cap de setmana de Tots Sants com per a la festivitat de l’Almudena, i caldrà veure si repetirà la fórmula per al pont de la Puríssima.



Pel que fa a l’Aragó, aquesta és la comunitat que té les restriccions més dures avui en dia, ja que a banda del confinament perimetral n’aplica tres de municipals a Osca, Saragossa i Terol, a banda de restringir la mobilitat entre les províncies. No obstant això, la Junta va fixar la data de caducitat d’aquestes mesures per al 30 de novembre, així que és probable que els propers dies el govern de Javier Lambán les actualitzi. Més laxes són les mesures al País Valencià, on només s’hi aplica un confinament perimetral, però que té una durada prevista fins al 9 de desembre. La mesura, però, és revisable pel govern del socialista Ximo Puig.



En relació amb Portugal, país d’origen de molts residents andorrans, el govern d’Antonio Costas va decretar l’estat d’emergència, que està vigent fins dilluns 23 de novembre. Malgrat no tenir un confinament estricte, els lusitans sí que han imposat un toc de queda més estricte que en altres llocs i prohibeix la mobilitat entre les onze de la nit i les cinc de la matinada, mentre que els caps de setmana s’amplia iniciant-se a la una del migdia la prohibició de circular. Finalment, cal recordar que França va imposar un confinament a tot el país per als nacionals que acaba l’1 de desembre.

L’entrada de turistes i visitants catalans encara haurà d’esperar un mes. El govern de la Generalitat de Catalunya va notificar ahir en roda de premsa que no té pensat aixecar el confinament perimetral fins al tercer tram de desescalada, és a dir, el 21 de desembre. Serà a partir de llavors quan hi haurà lliure circulació entre els dos territoris. Per altra banda, el cap de Govern, Xavier Espot, va informar que s’està negociant perquè Andorra s’inclogui a la regió sanitària de l’Alt Urgell a partir del 7 desembre.El vicepresident del govern català en funcions de president, Pere Aragonès, va informar que s’està en contacte amb l’executiu i que si no hi ha canvis en l’evolució epidemiològica, seria just abans de Nadal quan hi hauria la lliure circulació sense causa justificada. El cap de Govern, per la seva banda, va explicar que el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha mantingut comunicació constant amb la consellera catalana de Salut, Alba Vergés. “Hem intensificat els contactes tant per part meva com per part d’altres ministres.” A més, segons ha pogut saber el Diari, el Copríncep episcopal, Joan-Enric Vives, també hauria intervingut en la comunicació amb la Generalitat.De fet, la decisió de l’executiu català arriba després de diverses pressions per part de les cases regionals del territori espanyol, tenint en compte que la previsió inicial era que el confinament perimetral es mantingués fins al gener amb les festes de Nadal pel mig, així com el període preelectoral en què es troba el territori.Amb tot plegat, però, l’equip de Xavier Espot fa un pas més enllà i va matisar que la intenció és la d’assolir “una solució similar a la que es va aconseguir en la desescalada de la primera onada, on se’ns va inscriure a la regió sanitària fronterera”. Aquesta mesura es voldria fer efectiva a partir del 7 de desembre, just abans del pont de la Puríssima, en què la Generalitat preveu la mobilitat dins la comarca durant els caps de setmana i llibertat per tot el ter­ritori entre setmana.Espot va insistir en la necessitat d’esperar uns dies per seguir endavant amb la proposta i acabar d’analitzar-la. Cal tenir en compte que Catalunya mantindrà el confinament nocturn fins al gener i diverses restriccions pel que fa a les activitats socioculturals i l’obertura dels bars i restaurants, de les quals podria suposar un xoc de mesures entre les dues administracions. Tot i això, el cap de Govern va reiterar que “és una demanda que tenim sobre la taula i jo crec que pot ser factible que s’acabi materialitzant els pròxims dies”.Per la seva banda, el president del grup parlamentari socialdemòcrata, Pere López, va al·legar que hi ha hagut una manca d’interlocució amb la Generalitat, com també amb els països veïns en general. En aquest sentit, el socialdemòcrata va assegurar que l’executiu no era coneixedor del pla de desescalada previst pel govern català i que, per tant, era una mostra de la necessitat de tenir algun responsable que es pugui mantenir en comunicació constant amb els territoris veïns.També el president del grup parlamentari del PS va exposar que ells havien ofert la seva ajuda i que havien dut a terme algunes trucades per interferir en la decisió del govern català. López va insistir en la importància de tenir coordinació entre els grups.