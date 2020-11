Alegria moderada de la Unió de Bars per la reobertura

Actualitzada 20/11/2020 a les 06:38

Eduard Piera Andorra la Vella

Alegria continguda per part de la Unió de Bars d’Andorra, després dels primers dies de reobertura. El seu portaveu, Heiko Kirchner, va afirmar que “estem contents d’haver pogut tornar a treballar i retrobar-nos amb els clients. En teníem tots moltes ganes”, però va afegir que “les mesures encara són molt restrictives i esperem que a mesura que millorin les dades sanitàries es puguin anar flexibilitzant”. Kirchner va comentar que “amb el que fem no revertirem la situació, però ens permetrà aguantar una mica més fins que tot millori. El portaveu dels bars també va confirmar que avui hi haurà una altra reunió entre el Govern i la Unió de Bars per tal d’avaluar aquests primers dies de tornada a la feina. En aquest sentit, el portaveu va demanar que “tothom sigui responsable” perquè no faci falta “tornar a tirar les mesures enrere”.

