Absolta la dona acusada de no pagar la part de la cotització dels treballadors

Actualitzada 20/11/2020 a les 06:34

La dona acusada de no pagar la part proporcional de la cotització dels seus treballadors a la CASS ha quedat absolta. Així ho va notificar ahir el Tribunal de Corts, qui va considerar que l’acusada no ha comès un delicte d’apropiació indeguda per no abonar els tributs a la parapública entre el 2011 i el 2016. Durant la vista oral de cas, la dona va manifestar en tot moment que la seva voluntat és pagar el deute contret, ja que a l’empresa “mai havíem retingut el percentatge de la cotització del salari dels treballadors, ens en fèiem càrrec nosaltres”, però amb l’arribada de la crisi “vaig haver de prioritzar”.