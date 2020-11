Una desena de farmàcies ja disposen de tests d'antígens

Actualitzada 19/11/2020 a les 06:31

Adrià Esteban Andorra la Vella

Almenys una desena de farmàcies del país ja disposen als seus establiments de tests d’antígens, segons va confirmar la farmacèutica Roser Miró de la companyia que du el seu nom. En aquest sentit, Miró va explicar que previsiblement aquesta xifra anirà a l’alça fins que no apareguin en el mercat andorrà els tests d’antígens de saliva, que permetran fer-se un autocribratge a casa. De moment, però, la prova, de caràcter voluntari, s’ha de realitzar en algun dels establiments autoritzats del país, com poden ser les farmàcies, els centres de salut laboral o alguns laboratoris clínics. D’aquesta manera, tal com va assenyalar Miró, els proveïdors del test d’antígens “van amb molta cura” a l’hora de distribuir un producte força sol·licitat. “La condició és que al final del dia hem de comunicar al ministeri de Salut les proves realitzades i si és positiu s’ha de notificar al moment. No es vol perdre la traçabilitat del que s’ha aconseguit fins ara”, va manifestar Miró. El preu de la prova varia en funció del grau de sensibilitat del test però ronda aproximadament els 20 euros i en poc més d’un quart d’hora s’obté el resultat. Fins a la data d’ahir, la farmacèutica va comentar que l’afluència de gent per fer-se la prova no ha estat gaire elevada, però que en qualsevol cas s’ha de comunicar amb una cita prèvia perquè hi ha franges horàries específiques. Hem fixat un horari perquè t’has de vestir com un cuidador intensiu”, va declarar Miró.