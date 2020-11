Un any condicional per amenaçar una dona amb publicar fotografies íntimes

L'home reclamava a la denunciant un deute de 2.400 euros

Sala de vistes de la nova seu de la justícia Sala de vistes de la nova seu de la justícia. Fernando Galindo

Actualitzada 19/11/2020 a les 14:35

Lorena Giménez Andorra la Vella

El Tribunal de Corts ha notificat la sentència que condemna a un any de presó condicional i el pagament de 800 euros en concepte de responsabilitat civil a l'home que va amenaçar una dona amb la publicació de fotografies íntimes si no li pagava un deute de 2.400 euros. Durant la vista oral del cas, que va tenir lloc a finals de setembre, l'home va acceptar que va veure les imatges, però va puntualitzar que en cap moment va estar en possessió de les fotografies i, si fos el cas, no les hagués fet mai públiques.