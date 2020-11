Terceravia demana retirar el pressupost pel 2021

El projecte de llei preveu uns ingressos de 398 milions d’euros i unes despeses de 463

2020-11

El president del grup parlamentari Terceravia + Unió Laurediana + Independents, Josep Pintat, ha demanat aquesta tarda al Govern retirar el projecte de pressupost pel 2021 i “replantejar-lo entre totes les forces polítiques, en el marc de la comissió de finances, i amb tota la documentació necessària, en tots els àmbits i d’urgència". Pintat ha especificat que el pressupost i els plans d’equilibri financer estan basats "en dades poc realistes" i ha detallat que "cal enfortir la nostra resiliència i actuar en conseqüència". El líder de Terceravia ha criticat que “els principals projectes d’inversió pel 2021 són 96 milions d’euros d’inversions al pressupost, amb carreteres, depuradores i recintes multifuncionals".



El PS també ha titllat de "massa optimista" el pressupost i que "les previsions no responen al context d'Andorra, no permet desenvolupar els mecanismes per a tenir un estat fort, i ni tan sols encara un canvi de rumb derivat de la Covid”, segons ha destacat el president del grup socialdemòcrata, Pere López. Els socialdemòcrates han recomanat un exercici de responsabilitat, amb "menys ingressos i que estigui al costat dels empresaris, autònoms i treballadors", aixi com un "esforç per enfortir el multilateralisme" d'Andorra i millorar les relacions internacionals amb els països veïns.



El projecte de llei del pressupost per a l’exercici del 2021 preveu uns ingressos de 398 milions d’euros, i unes despeses de 463, el que deixa un dèficit global de 65 milions d’euros. Així hohan defensat els grups parlamentaris de Demòcrates, Liberals i Ciutadans Compromesos en el debat a les esmenes a la totalitat al pressupost que ha tingut lloc avui al Consell General. El president del Grup Demòcrata, Carles Enseñat, ha recordat que és el pressupost “més excepcional de la història recent d’Andorra”, pel context econòmic i sanitari i Ferran Costa, president del grup liberal, ha subratllat que el pressupost “dona sortida a les necessitats sorgides per la pandèmia i suport al programa H23 de Govern i que l'augment de les dotacions en Salut, Afers Socials i Educació “no deixen cap ciutadana ni ciutadà desatès”. Pel que fa a Ciutadans Copromesos, Carles Naudi ha defensat que tot i ser un pressupost amb dèficit “tenim marge de maniobra” gràcies a la diversificació de les fonts de finançament com l’entrada al Fons Monetari Internacional i al Banc de Desenvolupament del Consell d’Europa.