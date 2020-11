Picaresca per anar al Mercadona

La permissibilitat de la policia espanyola és aprofitada per alguns per donar excuses de riure com donar de menjar a les gallines o regar l’hort de la Seu.

Joan Ramon Baiges

La policia nacional espanyola desplegada a la frontera està començant a imposar sancions a residents a Andorra que passen la duana en direcció la Seu d’Urgell sota qualsevol excusa i que després tornen a Andorra amb bosses de compra. En la situació actual, amb el confinament perimetral decretat per Catalunya, no és possible viatjar ni tan sols a la Seu a no ser que sigui per un motiu justificat, com ara anar al metge, per treball o tenir cura d’un familiar, entre altres.



Però els agents de la policia estan seguint una consigna de permissibilitat i de bona fe i deixen passar la majoria de conductors, això sí, advertint-los que no poden anar a comprar i que només ho facin pel motiu pel qual argumenten el desplaçament.



Aquesta política de permissibilitat pot acabar aviat si se segueixen repetint justificacions peregrines per passar la frontera, quan en realitat l’objecte és un altre. La policia ha començat a sancionar conductors després de comprovar que a la zona d’equipatge hi porten bosses de compra, bàsicament del Mercadona, i des del cos adverteixen que si no hi ha un canvi de conducta hauran d’aplicar el confinament de forma estricta i només es podrà passar la frontera amb un justificant degudament documentat.



Des del cos adverteixen que són conscients que pagaran justos per pecadors, però que no poden seguir fent la vista grossa davant les excuses que han d’escoltar. S’hi troben de tot, n’hi ha que van a la Seu per donar de menjar a les gallines, d’altres a tenir cura de l’hort; que l’alarma de la segona residència ha saltat; una canonada trencada; a Correos a buscar un paquet o una gestió en un banc espanyol.



Els policies normalment accedeixen i avisen que no es poden fer compres, però en el viatge de tornada s’estan trobant molts casos de gent que ve amb la compra feta, habitualment del Mercadona. Ja s’han començat a posar sancions i si no hi ha un exercici de responsabilitat per part dels ciutadans d’Andorra les multes aniran en augment i es pot arribar a la situació que el filtratge sigui més exigent per travessar el riu Runer i es faci seguint el decret de confinament perimetral.



No es tracta únicament de la voluntat d’ajudar solidàriament el comerç d’Andorra en uns moments tan complicats –que també–, sinó de ser escrupolosos amb la llei i no buscar estratagemes que a la llarga poden sortir més cars i perjudicar el conjunt de la població, de manera que aquesta permissibilitat actual es deixi d’aplicar i Andorra quedi encara més aïllada i tan sols es pugui sortir del país en casos molt excepcionals.

