Actualitzada 19/11/2020 a les 05:56

REPUNT ENTRE LES PERSONES INSCRITES AL SERVEI D'OCUPACIÓ

El servei d’Ocupació va registrar un augment de les persones inscrites durant el mes d’octubre i una part del novembre, i ahir hi havia 944 inscrits. El ministre portaveu, Eric Jover, va reconèixer que hi havia hagut un augment des de les 888 persones que hi havia al tancament del mes passat, però ho va atribuir en part a l’estacionalitat de l’economia andorrana, i lluny del pic que es va arribar durant el juny de 1.973 altes.



Pel que fa a les ajudes que s’estan atorgant, Jover va exposar que durant l’octubre se n’havien concedit 148, de les quals 85 corresponent a situacions d’abans de la pandèmia, i les 63 restants a casos succeïts durant la Covid-19.



Jover va repassar la situació dels ERTO i de les reduccions de jornada, i va exposar que els tres sectors més afectats, en les dues categories, eren el comerç, els serveis i el sector de l’hostaleria.

“No deixarem ningú enrere. Farem el que sigui necessari.” Així de categòric es va mostrar el ministre portaveu, Eric Jover, qui va afirmar que el Govern compta amb 100 milions d’euros per ajudar les empreses del país en cas que no arribessin turistes fruit del tancament de Catalunya. Jover però va confirmar que “estem en contacte directe amb la Generalitat” i va dir que “ens hem sobrecapitalitzat per poder fer front a qualsevol contingència”. Les converses amb la Generalitat són constants i, segons va saber el Diari, la ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, va contactar amb el conseller Bernat Solé per traslladar-li el neguit per la mesura, i aquest va dir que no hi havia res decidit i, a més a més, que la situació es revisaria cada 15 dies. Per la seva part, el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, va parlar amb la seva homòloga catalana, Alba Vergés, a qui li va traslladar els neguits.No només del ministre va rebre una trucada Vergés, i és que el diputat d’ERC i vicealcalde de la Seu, Francesc Viaplana, també hi va parlar i va dir que “li he traslladat la importància d’assimilar Andorra a l’Alt Urgell”, i va afegir que “el que és bo per a Andorra, també ho és per a nosaltres”. En el mateix sentit, l’alcalde de la capital de l’Alt Urgell, Jordi Fràbrega, es va adreçar al conseller d’Interior, Miquel Sàmper, amb la mateixa demanda. “Tenim moltes famílies dividides per la frontera i que això es pugui allargar tant ens preocupa molt. Nosaltres hem demanat des del Consell Comarcal que els andorrans s’incloguin com a ciutadans de la Seu d’Urgell, com es va demanar en la primera onada”, va dir Fàbrega, i va afegir que “ara mateix un padrí de la Seu pot rebre la visita del seu net de Nova York però no si ve d’Andorra”.La notícia de l’allargament del tancament perimetral de Catalunya va caure com una bomba entre les previsions empresarials de cara a la temporada de neu. En aquest sentit, el president de la Cambra de Comerç, Miquel Armengol, va ser clar i va dir que “la confiança és que no s’apliqui el tancament al cent per cent fins a final de gener, perquè si no seria un desastre i més si seguim tancats de la banda francesa”, i va afegir que “la primera onada del març es va aguantar però a Andorra vivim del turisme i del comerç i un tancament així tindria conseqüències crítiques”.Per la seva part, el president de la CEA, Gerard Cadena, va recordar que “som un pol d’atracció de les comarques veïnes i també hem de veure com evoluciona al costat francès, perquè també ens afecta que es pugui obrir. Està tot una mica pendent del que facin els països veïns. Els territoris veïns es beneficien d’Andorra i viceversa, és un win-win i és important que treballem junts”. Entre els comerciants de tabac, Raül Calvo va titllar la situació de “dramàtica” i va dir que “és el nostre Govern el que ens ha de protegir”, i el va instar a “mantenir una posició ferma”.En espera de la confirmació oficial de les actuacions que prendrà Catalunya, que s’abordaran en la reunió d’avui del Procicat, Jover va donar detalls de les mesures i els descomptes que realitzaran FEDA i Andorra Telecom als negocis afectats per les restriccions de l’octubre. Així doncs, les dues parapúbliques faran un descompte del 100% en aquells negocis que hagin rebut una bonificació del lloguer del 75%, mentre que per als altres afectats el descompte serà del 50%, tots amb caràcter retroactiu a 1 d’octubre. També va anunciar la congelació de la tarifa elèctrica per al 2021.A més a més, Jover va anunciar canvis en els crèdits tous que l’executiu va crear durant la primera onada de la pandèmia. El titular de Finances va exposar que s’ampliaven els conceptes que es podien finançar amb els préstecs per tal de poder-los flexibilitzar i adaptar-los a les necessitats de les empreses. Ara s’hi inclouran les despeses derivades dels subministraments així com altre finançament, a banda d’una ampliació de la finestra temporal, superant els dos mesos que s’havien previst inicialment. El ministre va acabar dient que el Govern no havia hagut de fer front a cap pòlissa, “més aviat al contrari, hi ha qui ja l’ha retornat”.