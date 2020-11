El Govern negocia amb Catalunya incloure Andorra en la regió de l'Alt Urgell a la segona fase

Espot veu "factible que es pugui materialitzar un acord en els propers dies"

Actualitzada 19/11/2020 a les 20:12

Redacció Andorra la Vella

El Govern negocia amb Catalunya incloure Andorra en la regió sanitària de l'Alt Urgell durant la fase dos del pla de desescalada de la Generalitat, que comença el 7 de desembre. Xavier Espot ha explicat que confia que es puguin aixecar les restriccions a la frontera abans del 21 de desembre, ja que les converses amb el govern català són constants i durant els propers dies hi ha previstes trobades per negociar aquesta mesura. "Tenim un diàleg constant que proseguirà per poder assolir una solució similar a la que es va aconseguir en la desescalada de la primera onada on se'ns va inscriure a la regió sanitària fronterera", ha indicat el cap de Govern durant el descans de la sessió del Consell General d'aquesta tarda. "Estem parlant però ens hem de donar uns dies per acabar-ho de polir i analitzar. És factible que es pugui materialitzar en els propers dies", ha afegit Espot, que ha fet una crida a la prudència. El cap de Govern ha agraït a les autoritats de la Generalitat de Catalunya la receptivitat que han tingut en relació amb les demandes fetes per part d'Andorra i ha destacat que el fet que hi hagin comunitats autònomes espanyoles que tinguin llibertat de circulació fora del territori aportarà "oxigen" durant les primeres setmanes de desembre en relació a la temporada d'hivern.



A l'expectativa de França

D'altra banda, Espot ha assenyalat que estan esperant més informació per part del Govern francès per saber quan es podran aixecar les restriccions a la frontera francoandorrana, tot i que ha precisat que també hi han contactes constants. "Estem tots a l'expectativa de les decisions que es puguin prendre durant la setmana que ve", ha indicat Espot, que ha fet referència a la compareixença d'Emmanuel Macron prevista per la setmana vinent . "Començarem a tenir una idea més clara de quin és aquest eventual pla de desconfinament i quines seran les mesures que es prendran durant el mes de desembre. A hores d'ara no tenim massa més informació", ha afegit Espot.

