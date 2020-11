Els residus sanitaris van augmentar un 72% entre el maig i l'octubre

El Centre de Tractament de Residus va rebre 54,53 tones d'aquest tipus de residus, per les 31,60 tones del mateix període anterior

Actualitzada 19/11/2020 a les 13:03

Redacció Andorra la Vella

La Comissió d’Informació i Vigilància del Centre de Tractament Tèrmic de Residus s’ha reunit aquest dijous al matí, novament de manera telemàtica, per fer el balanç del funcionament del CTR entre el maig i l'octubre del 2020. Destaca que durant aquest període, hi ha hagut un creixement del 72,56% dels residus sanitaris en comparació al mateix període de l'any passat amb un total de 54,53 tones, per les 31,60 del 2019. Entre els mesos de març i abril aquests residus van créixer un 125,2% respecte l'any passat.



Tal i com han recordat des del CTR, els residus sanitaris segueixen un circuit específic dins la planta de valorització, de tal manera que els treballadors no entren en contacte directe amb el residu, eliminant així els riscos que se'n poden derivar. Pel que fa als residus totals, també es manté una tendència a l'alça amb un augment del 2,9%.



D'altra banda en la trobada telemàtica s'han destacat les dades relatives a l'energia venuda a FEDA, amb 840,33 MW d'energia tèrmica per alimentar la xarxa de calor d'Andorra la Vella entre el gener i l'octubre.



A més, s'ha informat de l'aturada tècnica d'enguany que va tenir lloc entre l'11 de setembre i el 6 d'octubre. S'han realitzat diverses millores a la planta de valorització energètica de residus: s’han reparat 43 metres quadrats de refractari, s’han substituït diversos elements, s’ha fet el manteniment dels filtres de mànegues i s’han substituït alguns elements del sistema de transport d’escòries i de la turbina, entre d’altres.