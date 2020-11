Actualitzada 18/11/2020 a les 11:03

L’estació d’esquí de Vallnord-Pal Arinsal va decidir ahir aturar el procés de contractacions que estava duent a terme amb vista a obrir la temporada el 4 de desembre en espera de conèixer si es confirmen les noves mesures que vol adoptar la Generalitat de Catalunya per a la desescalada al país veí. En les darreres jornades estava realitzant una quarantena de contractacions diàries i l’estació ha optat per aturar-les fins saber què decideix el govern català. Tot i això, fonts de l’estació van assenyalar al Diari que es veu força improbable obrir el 4 de desembre i ja es dona per perdut el pont de la Puríssima. De ser així es treballaria per iniciar la temporada per Nadal.



Cal recordar que Vallnord-Pal Arinsal tenia previst obrir l’estació el 4 desembre, una data que no era la que es va decidir abans del rebrot. L’estació massanenca, com les de la resta del país, volia obrir temporada la darrera setmana de novembre.

#5 Josep

(18/11/20 15:37)



#4 maruja jaron

(18/11/20 13:13)



#3 neu

(18/11/20 13:10)



#2 de la massana

(18/11/20 09:14)



#1 Marujito

(18/11/20 07:38)