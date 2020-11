Els vehicles anaven per pistes forestals d’accés restringit del parc natural

Els mossos denuncien vuit pilots andorrans Actuació dels mossos el cap de setmana. PARC NATURAL ALT PIRINEU

Actualitzada 18/11/2020 a les 06:13

Adrià Esteban Andorra la Vella

De les nou denúncies interposades pels mossos d’esquadra durant el cap de setmana passat al parc natural de l’Alt Pirineu, vuit corresponen a pilots de nacionalitat andorrana que circulaven amb el vehicle per pistes forestals d’accés restringit. A més, segons ha pogut saber el Diari, un d’aquests va ser enxampat sense el permís de conduir de la motocicleta. Per tot plegat, els mossos d’esquadra van aixecar un atestat policial que s’elevarà al departament d’Agricultura, l’organisme amb capacitat sancionadora en tractar-se d’una infracció comesa en l’entorn natural.



L’actuació policial s’emmarca en l’operatiu per vetllar pel compliment de la prohibició d’accedir a l’entorn natural amb vehicles motoritzats, que es va començar a aplicar l’1 de novembre per decisió de la Generalitat de Catalunya i que estarà vigent fins al maig. Un dels municipis més afectats pel trànsit de vehicles andorrans és Farrera, que compta amb una pista forestal d’accés directe a Andorra. En aquest sentit, l’alcalde de la població, Àngel Bringué, va confirmar la tendència a l’alça de vehicles provinents del Principat. “Una part dels jeeps, cotxes, motos, buguis o quads que passen per aquí a dalt són de matrícula andorrana”, va afirmar.



Amb tot, Bringué va reconèixer que no només hi ha matrícules andorranes entre els infractors, sinó que venen de França i altres països del nord d’Europa. “És un comportament que no és massiu però que té molta incidència sobre el medi natural”, va assenyalar. Sobre aquesta qüestió, l’alcalde va comentar haver viscut en la seva pròpia pell situacions en què es circulava a més de 30 quilòmetres per hora. “M’he trobat amb vehicles que t’havies d’apartar als revolts perquè se’t tiraven a sobre”, va apuntar.



Per tot plegat, Bringué va recordar que hi ha rètols i senyals de prohibició que deixen palès que la mobilitat està restringida a tot el parc natural durant aquesta època, però que igualment es repartiran unes claus entre els veïns. “Les barreres encara estan aixecades perquè s’estan consensuant els criteris”, va concloure.

