Demanda de 5 anys per a una dona per blanquejar diners del narcotràfic

La Fiscalia considera que formava part d’un grup organitzat dedicat a la compravenda de drogues

Actualitzada 18/11/2020 a les 06:38

Lorena Giménez Andorra la Vella

El Tribunal de Corts va jutjar ahir al matí una dona acusada d’un delicte major de blanqueig de capital mitjançant un grup organitzat que es dedicava al narcotràfic d’estupefaents entre Amèrica del sud i Espanya. La Fiscalia va sol·licitar per a la processada, que no es va presentar a la vista oral a la seu de la Justícia, una pena de cinc anys de presó ferma en considerar-la autora responsable del crim, el pagament de tres milions d’euros en concepte de multa i l’expulsió definitiva del Principat.



Segons van exposar durant el litigi els agents del cos de policia que van realitzar la investigació, l’acusada era la dona del cap del grup organitzat, el qual va ser assassinat a trets l’any 2010, i s’encarregava de fer d’intermediària entre els contactes que tenien a Colòmbia per comprar drogues i transportar-les a Espanya. Així, els membres del cos d’ordre van puntualitzar que el matrimoni tenia un compte en una entitat bancària del país per transformar els diners del narcotràfic i legitimar-ne la procedència a través de la compravenda de propietats immobiliàries, vehicles de luxe i velers, els quals utilitzaven com a mitjà per transportar la droga entre Amèrica del sud i Espanya.



La policia va identificar un pagament de 146.000 euros per contractes de compravenda de propietats immobiliàries, un de 270.000 per uns pisos, aquest cop sense contracte, i un tercer pel mateix import per adquirir un veler. El total d’aquests diners, tal com van apuntar els agents, provindria d’empreses de Veneçuela i les Illes Britàniques, però els membres del grup d’investigació policial no van poder efectuar cap traçabilitat per conèixer l’origen en detall de les transferències i els ingressos en efectiu. Tanmateix, van afirmar que les quantitats eren molt elevades i que “els lliuraments sense contracte podrien estar motivats per ocultar el propietari real dels diners”.



La Fiscalia també va exposar que un dels vaixells va ser intervingut amb tres tones de cocaïna i va matisar que l’home de la processada tenia antecedents penals per atracament i segrest.



Per la seva banda, la defensa va sol·licitar l’absolució de la seva clienta al·legant que la dona ja ha estat condemnada en concepte d’autora en dues causes a Espa­nya i per aquest motiu no es pot considerar culpable del delicte a Andorra. I va dir que els testimonis no són creïbles per acusar-la de blanquejar capital.