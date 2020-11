Tres anys de presó per al cap d'una xarxa de contraban

El tabac comprat a Andorra el passaven a França immigrants il·legals

Actualitzada 17/11/2020 a les 06:02

Redacció Andorra la Vella

El cervell d’una xarxa de contraban de tabac ha estat condemnat a tres anys de presó i a l’expulsió de França després del judici que es va celebrar la setmana passada a Perpinyà. Els seus còmplices, quatre persones més que havien estat investigades durant gairebé dos anys, han estat condemnats a penes que van dels nou mesos als dos anys d’internament. Les detencions es van practicar ara fa tot just un any, després d’una investigació que va durar dos anys i a més del delicte de contraban de tabac procedent d’Andorra, se’ls va jutjar per revenda il·lícita, ajuda a immigrants il·legals a França i blanqueig de capitals.



Els fets es remunten al gener del 2017, quan el servei de duana francès va rebre informació anònima sobre un possible cas de tràfic a gran escala de cigarrets de contraban des d’una botiga Taxiphone de Perpinyà. Des de l’inici de la investigació, assenyalen mitjans de comunicació francesos, els viatges en combois cap a Andorra es van posar de manifest ràpidament, ja que es van fer uns quaranta viatges en un període de cinc mesos.



També es va revelar la manera de funcionar. Un equip era responsable de comprar els cigarrets a Andorra i un altre havia reclutat immigrants il·legals d’un poble algerià per portar la mercaderia a l’esquena tot travessant les muntanyes del Principat. I, finalment, un grup recollia el tabac després de la frontera i l’enviava a Perpi­nyà, al districte d’Alt-Vernet. Allà, els cigarrets es venien a la botiga de telèfons de pagament.



A la botiga, els investigadors van estimar que la taxa de venda de tabac de contraban se situava entre 20 i 50 cartrons diaris. Això suposava un benefici de 25.000 euros mensuals, després de deduir els costos logístics de la facturació.