Mossèn Ramon es posiciona en contra de la taxa dels gossos

"Les seves lliçons ja són una riquesa", justifica el rector de Canillo

Els imprescindibles de Mossèn Ramon Mossèn Ramon, Rector de Canillo i responsable

Actualitzada 17/11/2020 a les 09:48

Redacció Andorra la Vella

Mossèn Ramon de Canillo s'ha mostrat contrari a la taxa de tinença de gossos que quatre comuns implantaran a partir del 2021. Tot i que Canillo no serà una de les parròquies en les quals s'haurà de pagar, juntament amb Encamp i Escaldes-Engordany, el mossèn considera que no s'hauria de fer pagar la taxa "perquè les seves lliçons ja són una riquesa". Destaca que "comencen el dia sense cafeïna i la nit sense sedants, estan sempre de bon humor ignorant els maldecaps inútils, resten tranquils davant les calúmnies, estan distesos sense prendre cap gota d'alcohol, són agraïts per les atencions que reben i són feliços manjant cada dia el mateix". A més, mossèn Ramon explica que quan veu nombroses persones passejant el gos pel camí de Canillo a Sant Joan de Caselles, alguns pel marge del riu Montaup, "els admiro". "Estimen sense mirar la classe social, sense posar condicions i alguns són metges guaridors de malalties", ha conclòs.

