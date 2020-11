La Seu situa l'índex de rebrot per sota dels mil punts

Actualitzada 17/11/2020 a les 06:34

Redacció Andorra la Vella

L’índex de rebrot a la Seu d’Urgell es va tornar a situar per sota dels mil punts i amb tendència a la baixa. Així doncs, tal com indicava l’actualització sanitària de la capital alturgellenca d’ahir, l’índex es va quedar en 995 punts, pels 1.088 que tenia diumenge.



Un altre dels factors que indiquen aquesta desescalada en el risc de contagis a la Seu d’Urgell és l’índex rho, que també va baixar entre dilluns i el cap de setmana, situant-se en 1,03, pels 1,18 que registrava fa tot just dos dies.



Malgrat aquesta millora, la Fundació Sant Hospital va rebre ahir un nou pacient de Covid-19, així que el total de persones ingressades a la planta habilitada per fer front a la pandèmia es va elevar a 12. A l’altre costat de la balança hi ha un pacient que també es trobava ingressat al centre hospitalari i que ahir va rebre l’alta, que suposa la 35a des de l’inici de la pandèmia.