La Caminada virtual contra el càncer recapta més de 6.000 euros

Actualitzada 17/11/2020 a les 12:30

La setena edició de la Caminada contra el càncer, que per primera vegada s'ha hagut de fer virtualment arran de la pandèmia, ha recpatat un total de 6.347,14 euros. Els diners provenen de la venda de 737 samarretes solidàries, amb les quals s'han aconseguit 5.647,14 euros, i una donació de 700 euros de la Fundació Jacqueline Pradère.Els organitzadors han considerat la xifra assolida “un èxit i una sorpresa totals”, tot i no ser una dada rècord. L’aportació mitjana de cada participant ha estat de 8,61 euros i el donatiu es feia en comprar la samarreta, on es pagava la voluntat per adquiri-la. L'esdeveniment d'enguany consistia en comprar la samarreta i el dia de “la caminada”, el diumenge 25 d’octubre, fer-se una foto amb la preça posada i publicar-la a Internet. El mosaic amb les fotografies dels participants es pot veure al web d’Assandca