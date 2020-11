L'home que va intentar tallar el coll a un taxista queda en llibertat i marxa a Portugal

Actualitzada 17/11/2020 a les 07:00

Joan Ramon Baiges Andorra la Vella

L’home que l’agost del 2014 va intentar tallar el coll a un taxista és fora de la presó. Divendres va quedar en llibertat condicional després d’haver complert cinc sisenes part de la condemna i va ser expulsat del país, amb destí a Portugal. També se li ha aplicat una reducció de la pena per bona conducta al centre penitenciari i, d’aquesta manera, no ha hagut de complir els vuit anys de privació de llibertat.

Pedro Lopes de Castro va intentar assassinar el taxista després de demanar els serveis d’un xofer des d’una cabina de l’avinguda Sant Antoni de la Massana. Quan el cotxe va arribar, va demanar al conductor que el portés als Cortals de Sispony. Acabada la carretera asfaltada i recorreguts 40 metres del camí de terra, el taxista es va aturar. Sense dir cap paraula, el jove va treure el ganivet i el va clavar al coll de la víctima produint-li una ferida de dalt a baix de 12 centímetres. Va estar a punt de travessar-li la tràquea. Hi va haver una segona ganivetada a l’espatlla. La víctima va poder fugir i el condemnat va marxar amb el taxi, que va estampar poc després. Es va escapar a peu amb poc més de 100 euros de la recaptació. El noi va fugir a Portugal, però pocs dies després va tornar al país per entregar-se a la policia, fet que va ser reconegut pel batlle.

