Actualitzada 17/11/2020 a les 12:52

SAETDE NEGA CANVIS EN ELS CONTRACTES QUE FA

Una de les polèmiques que han sorgit les darreres setmanes afectaria directament Saetde, una de les empreses integrants de Grandvalira, i faria referència que s’estarien oferint diferents tipologies de contracte en funció de l’origen. És a dir, que als treballadors temporers se’ls garantia tota la temporada i als residents i fronterers se’ls oferirien contractes renovables cada mes. La directora de recursos humans de l’empresa, Sílvia Barrios, ho va desmentir rotundament i va afirmar que “nosaltres estem oferint el mateix tipus de contracte a tothom, que és que s’ha ofert sempre”, i va afegir que “tots els contractes de temporada tenen la mateixa durada, que és fins al 31 de març”.

La situació d’incertesa que viu el sector turístic, a causa dels tancaments perimetrals dels països veïns, no ha aturat les contractacions de personal de temporada en origen. I és que durant aquesta setmana s’espera que arribi un gruix important dels treballadors de l’altre costat de l’Atlàntic, majoritàriament argentins, per afrontar la temporada de neu.Cal destacar que totes les posicions veuran retallat entre un 20% i un 40% el nombre total de treballadors amb què comptaven, fet que ve a impactar directament en el personal de temporada. El percentatge oscil·la en funció del tipus d’establiment, sent els bars i restaurants propers a les estacions o en els mateixos complexos, així com els monitors d’esquí, els que més ho patiran. En el seu moment, el Govern, preveient la situació que es podria produir aquest hivern, amb un descens del volum de turistes més que probable, va retallar les quotes d’Immigració en una xifra de prop del 30%. A més a més, segons ha pogut saber el Diari, el fet que sectors com el de la restauració estiguin tancats a diversos llocs d’Espanya està animant molts professionals d’aquest ram a fer les maletes i pujar a treballar a Andorra durant la temporada de neu.Malgrat les retallades de personal, des de les diferents estacions asseguren que ja compten amb el personal necessari per tal de poder fer l’arrencada de la temporada, que s’estima per divendres 4 de desembre, que és quan s’espera que les restriccions tant a Catalunya, que es començaran a aixecar la setmana vinent, com a França, que haurien de finalitzar a començament de desembre, ja no estiguin vigents. La situació, però, no és igual a tot arreu, ja que si Vallnord-Pal Arinsal compta amb un gruix important de treballadors fixos a causa del volum d’activitats d’estiu que desenvolupa, Grandvalira, amb més temporers, tindria les contractacions enllestides. Des del sector que gestiona les pistes a Encamp, Saetde, van explicar al Diari que ja tenen la plantilla tancada, però que podria variar durant la temporada en funció de les necessitats que hi pogués haver i del volum de turistes que finalment hi hagi.Aquest situació contrasta amb la de molts argentins que van arribar a Andorra sense contracte de treball, però amb experiència en campanyes anteriors, i que degut a com s’han dut a terme les contractacions, amb contractes d’origen i cadenes de confiança, no estan trobant feina. Fins al punt que, des de les xarxes socials de Varados en Andorra que es va crear quan va començar la pandèmia mundial de la Covid-19 per denunciar l’abandó del govern argentí als seus ciutadans, han tret una sèrie de publicacions en què informen a aquestes persones, que els estaria a punt de caducar el visat de turista, com fer-ho per tornar a la seva Argentina natal, així com els passos a seguir i la documentació a aportar per poder fer el trànsit correctament ja sigui volant des d’Espanya o França.