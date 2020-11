Els clients tornen als bars

Els establiments han reobert aquest matí per oferir servei a taula dins i fora dels locals

11 Reobertura dels bars Els bars han recuperat aquest matí el servei a taula Fernando Galindo

Actualitzada 17/11/2020 a les 10:34

Redacció Andorra la Vella

Bars, cafeteries i granges han recuperat aquest matí l'activitat amb l'aixecament de les restriccions que permet tornar a servir a taula des de les 7 del matí fins a les 12 del migdia. Els establiments estan rebent des de primera hora l'afluència de clients que poden consumir tant a l'interior dels locals com a les terrasses amb la limitació de dues persones per taula, separació de dos metres i ús obligatori de la mascareta fins al moment de consumir.



Els negocis que tinguin servei de restauració han de tancar una hora al migdia per ventilar i higienitzar les instal·lacions per poder reobrir a les 13 hores per servir menjars. Tots els establiments d'hoteleria poden continuar oferint servei per emportar les hores que no puguin estar oberts.



El tancament dels bars, les cafeteries i les granges per servir al locals es va decretar el 8 d'octubre per evitar la propagació de la Covid-19 en considerar els tècnics de Salut que eren un dels focus de transmissió de la pandèmia perquè els clients es relaxen en el compliment de les mesures de protecció. El Govern ha decidit que només puguin obrir al matí precisament perquè s'ha determinat que els consums per esmorçar es fan de manera "més ordenada", segons va manifestar el cap de Govern divendres quan es va anunciar l'autorització de reobertura.

