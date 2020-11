El pacient només pagarà el 25% dels actes mèdics

El pacient deixarà de pagar el cost total de la visita al metge i de les proves que se li prescriguin i només farà efectiu el 25%

Ignasi de Planell Andorra la Vella

L’accés a l’actual sistema sanitari és un obstacle per a persones amb menys possibilitats econòmiques, segons el Govern, que per resoldre-ho ha previst generalitzar el tercer pagador a final del primer trimestre de l’any vinent, mantenen fonts properes al ministeri de Salut. Això significa que el pacient només pagarà el 25% de l’acte mèdic (ja succeeix amb el metge referent) i de totes les proves que se li prescriguin. No com ara, que satisfà el 100% de la factura i la CASS li retorna el 75% al cap d’uns dies. La modificació comportarà que serà el prestador de serveis i no el ciutadà qui assumirà part del “finançament” de la prestació i haurà d’esperar que la parapública li pagui el 75% restant. Un canvi sistèmic que topa hores d’ara amb l’oposició frontal del president de la CASS, Albert Font, que defensa que la mesura farà augmentar la despesa sanitària perquè tindrà un efecte crida i, en conseqüència, el dèficit, ara de 40 milions, es dispararà sense millorar la qualitat del servei.



La posició de Font topa amb la decisió del consell d’administració de la parapública, que fa un mes va aprovar la universalització del tercer pagador en una reunió ordinària. El president de la CASS no hi va poder assistir per qüestions personals i és el que al·lega per defensar l’oposició. La mesura, però, també ha rebut l’aval de la comitè mixt de sanitat que formen alts càrrecs del ministeri de Salut, la CASS i el SAAS.



Trucada de telèfon

Font basa les seves reticències que els mecanismes de control de la despesa no són prou eficients, sobretot perquè el metge referent no té poder efectiu per evitar els abusos. La qual cosa, a banda de disparar el dèficit, pot portar el sistema sanitari al col·lapse perquè hi haurà més consum mèdic i de paral·lels. El president de la CASS no està en contra el tercer pagador, està en contra que es generalitzi en les actuals circumstàncies. Aquests és el motiu principal pel qual va fer saber al cap de Govern via telefònica que no se sentia còmode en l’actual càrrec si no aturava el canvi en l’accés als serveis sanitaris. Fins a l’extrem de plantejar, no amenaçar, a Espot la possibilitat de ser rellevat. No va ser el cas. Per ara.



El Govern considera que les objeccions de Font no tenen base perquè el tercer pagador no es farà efectiu sense que s’hagin implementat les mesures de control per impedir el sobrecost. La primera és el decret d’acreditació, en vigor des de fa un any, que obliga els professionals de la sanitat a passar una avaluació cada quatre anys per renovar l’autorització d’accés a la salut pública: formació i qualitat del servei. La segona és la via integrada. S’haurà d’anar primer al metge referent que esdevé un filtre per evitar que el pacient canviï de doctor i que cadascun demani una prova diferent. El seguiment a través de la història clínica compartida destaparà sobrefacturacions. La tercera i la més concloent per estendre el tercer pagador amb garanties és la cartera de serveis. Establirà quines prestacions assumeix i quines no el sistema públic de salut. Determinarà les proves que pot demanar cada facultatiu en funció de l’especialitat; per exemple, una cardioressonància només la podrà demanar un cardiòleg. La cartera de serveis, segons les mateixes fonts, potenciarà la qualitat de l’atenció primària, l’eficiència i racionalització del sistema.



La coincidència entre Govern i Font, però, és total amb els usuaris que tenen cobert el 100% de la factura per temes socials. Control estricte i analitzar cas per cas.



MESURES

1. Accés a la sanitat

Els diners no poden ser cap obstacle

L’accés al sistema sanitari no pot estar supeditat a una situació econòmica precària de l’afectat, tal com succeeix en l’actualitat, segons el Govern.



2. Reticències

Més dèficit sense millorar la qualitat

Font creu que obrir el tercer pagador a tothom dispararà el dèficit sanitari sense millorar la qualitat, malgrat que el consell de la CASS hi va votar a favor.



3. Controls

Qui fa què? i qui pot demanar què?

Eines per evitar el sobrecost: decret d’acreditació (avaluació dels professionals sanitaris), via integrada (el metge referent com a filtre) i cartera de serveis (qui i quines proves es pot demanar).



4. Canvi de regles

El pacient deixa de ‘finançar’ el cost

El pacient paga el 100% i dies després se li reemborsa el 75%. Amb el canvi, pagarà el 25% al proveïdor de serveis i aquest rebrà el 75% restant de la CASS.

