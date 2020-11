Crèdit Andorrà tanca un acord exclusiu amb la passarel·la puntera de pagaments Monei

Actualitzada 17/11/2020 a les 07:05

Redacció Andorra la Vella

Crèdit Andorrà ha arribat a un acord d’exclusivitat al Principat amb la passarel·la de pagaments Monei, una fintech espanyola capdavantera en el sector que permetrà facilitar als comerços, empreses i autònoms del país els pagaments digitals. Amb aquest acord, l’entitat andorrana facilitarà als negocis del país processar els pagaments digitals de manera més senzilla mitjançant una connexió via API a l’empresa espa­nyola. Així, es permetrà als usuaris treballar amb grans plataformes del comerç electrònic com Shopify, WooCommerce o PrestaShop, entre d’altres.

“El nostre objectiu és oferir als clients una experiència d’usuari de primer nivell, així com eines que ajudin al desenvolupament del comerç electrònic de manera senzilla i sense desenvolupaments complexos”, va assegurar ahir en un comunicat el director de l’àrea de Negoci Bancari Andorra de Crèdit Andorrà, Martí Alfonso.