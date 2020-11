Catalunya no preveu obrir fins al 18 de gener

El pla de reobertura progressiva de la Generalitat es divideix en quatre fases i en cap d'elles es permet l'entrada i sortida de la comunitat autònoma sense motiu justificat

Actualitzada 17/11/2020 a les 14:37

Redacció Andorra la Vella

Catalunya no preveu treure el confinament perimetral fins almenys el 17 de gener, segons l'esborrany del pla de desescalada de la Generalitat de Catalunya. El document detalla que el procés d'obertura progressiva de les activitats es dividiria en quatre fases, de quinze dies cada una, que començarien el pròxim 23 de novembre i que es podrien avançar en funció de la situació epidemiològica. Tot i així, el pla preveu que el toc de queda nocturn i la prohibició d'entrar i sortir de Catalunya sense motiu justificat es mantiguin fins al final de la quarta fase i, segons ha pogut saber el Diari, el Govern veu "molt improbable" que es permeti l'entrada de turistes a Andorra per al Pont de la Puríssima.



La Generalitat revisarà cada quinze dies les mesures i la situació epidemiològica i per passar d'una fase a una altra caldrà que la taxa de reproducció se situï per sota de 0,9 i el nombre d'ingressos hospitalaris setmanals disminueixin. Si els indicadors no van a la baixa però s'estabilitzen la Generalitat plantejarà prorrogar una mateixa fase mentre que si són elevats es revisaran les mesures i es podrà tornar a una anterior.



La desescalada per fases

El primer tram del pla, que entraria en vigor dilluns, permetrà que bars i restaurants puguin servir a les taules de les 6 a les 17 hores en interior i terrasses amb aforaments reduïts del 30%, així com l'obertura dels comerços i les reunions socials de sis persones.



La segona començarà el 7 de desembre quan es permetrà l'aforament a la meitat en bars i restaurants, comerços, cinemes, teatres i actes culturals. En aquesta fase els catalans podran sortir del municipi durant el cap de setmana, però no de la comarca on resideixen.



La Generalitat permetrà durant la fase tres, prevista a partir del 21 de desembre, les reunions de fins a 10 persones i l'aixecament de les restriccions de mobilitat entre municipis durant el cap de setmana. Els bars podran obrir fins a les 21 hores i els centres comercials tornaran a l'activitat.



El darrer període, que anirà del 4 al 17 de gener, suposarà la recuperació total de l'activitat lectiva presencial a Batxillerat i Formació Professional mentre que les activitats econòmiques, socials i culturals es mantindran amb els mateixos aforaments i el tancament perimetral de la comunitat autònoma seguirà i no es podrà entrar ni sortir sense motiu justificat durant la quarta fase, segons recull l'esborrany.

