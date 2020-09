Un positiu en una classe de primària del Janer

El centre escolar ha trucat als pares per informar que s'ha detectat un cas en una aula de cinquè i una vintena d'infants quedaran aïllats

Redacció Andorra la Vella

Un alumne de cinquè de primària del Col·legi Mare Janer ha donat positiu en coronavirus i el centre ha activat els protocols del ministeri de Salut per tal d'aïllar la seva aula. L'infant feia tres dies que no anava a l'escola perquè va presentar símptomes i avui ha estat diagnosticat. Aquesta mateixa tarda s'ha notificat a la direcció de l'escola, que ha trucat als pares dels alumnes de la mateixa classe del positiu per tal que els vagin a buscar, ja que no podien agafar el transport escolar. En total, una vintenta d'alumnes quedaran aïllats a partir de dilluns durant el període de temps que marca el protocol de Salut, i en els propers dies se'ls efectuarà les proves corresponents. Aquesta és la segona aula amb un positiu al Janer després que dilluns ja se'n detectés un en una classe de maternal.